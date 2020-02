Datos sobre 15 equipos los otros, mañana lunes

Así van las cosas.

Dodgers. Inmensos, con alineación que exhibe a Mookie Bets, Max Muncy, Corey Seager, Will Smith y Gavin Lux.

Yankees. La rotación es buena, pero incompleta, con Gerrit (Nat King) Cole, Luis Severino, Masahiro Tanaka, el pronto regreso de James Paxton y...

Bravos. Esperan que Ronald Acuña sea El Más Valioso y un octubre productivo, como siempre, por Marcell Ozuna. La rotación es muy buena y esperan el regreso de Cole Hamels.

Rays. Con poco dinero han armado una buena rotación, Charlie Morton, Blake Snell, Tyler Glasnow y el zurdo, candidato a novato del año, Brendan McKay.

Twins. Si la rotación se les mantiene saludable llegarán a la postemporada.

Nationals. Necesitan, entre otras cosas, que el prospecto, Carter Kieboom, produzca lo que producía Anthony Rendón.

Atléticos. Ninguna adición notable, pero muchas esperanzas en jovencitos como, Sean Manaea, Jesús Luzardo, A.J. Puk y Sean Murphy. ¡Amanecerá y veremos!.

Astros. No van a caerle a pelotazos, como dicen, ni los van a agredir por las calles. Seguirán siendo un equipo ganador.

Cardenales. Inactivos en el mercado, pero como el año pasado, cuando Paul Goldsmith, podrían negociar ahora con los Rockies por Nolan Arenado.

Phillies. Agregaron a Zack Wheeler a la rotación, Didí Gregorios al infield y Joe Girardi como mánager. ¡Van bien, muchachos, van bien!

Rojos. Mejoraron la rotación con Sonny Gray y Trevor Bauer, pero necesitan bateadores. Si no hay carreras, no hay juegos ganados.

Diamondbacks. El arribo de Mádison Bumgarner, quien será líder de la rotación, y del outfielder, Starling Marte, los convirtió en contendientes. ¡Tienen con qué!

Mets. La venta de esta organización que no se dio y la que podría darse, con Alex Rodríguez y Jénnifer López de compradores, son la noticia en Flushing.

Cachorros. En Wrigley Field se preguntan si, después ganar hasta la Serie Mundial 2016, necesitarán esperar otros 108 años para ver al equipo ganar otra vez.

Medias Blancas. La alineación está cargada de muy buenos bateadores. Divertirán todos los días a los clientes de la nueva casa.

RETAZOS.- ** Los mexicanos celebran que el zurdo, Julio Urías, será el cuarto abridor de los Dodgers. El problema es que este muchacho, de 23 años, no solo ha sido molestado en su desarrollo por las lesiones, sino también por una suspensión producto de violencia doméstica. ¡Buena suerte, Julio!... ** Hablando de los Dodgers, Mookie Betts será el primer bate de esa alineación… ** Victor Alcántara, quien lanzó con los Tigres el año pasado, está sin equipo y, además, suspendido por 80 juegos, debido a consumo de sustacias prohibidas… ** El perreroso Yasiel Püig sigue sin contrato. Igual que Yoenis Céspedes, quien no habla con los periodistas, y no juega desde el 20 de julio de 2018…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.