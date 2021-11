Cuatro venezolanos en futuro de Phillies

-o-o-o-o

La Pregunta de la Semana…: Hasta 1975, según las Reglas, cubrían las pelotas con cuero de caballo. Desde entonces, cambiaron las Reglas y son cubiertas con cuero de vaca. ¿Recuerdas cómo y por qué?

La Respuesta…: El cuero de caballo aguantaba las 108 puntadas, mientras que el de vaca, cedía, se rompía. Pero mientras más pelotas se utilizaban, más difícil era encontrar suficiente cuero de caballo, porque son pocos los que se matan. Unos químicos especializados en cueros inventaron un sistema para curtir el cuero de las vacas, las cuales sí mueren diariamente por millares en los mataderos. Exitoso ese experimento. Hace 46 años no se usa el cuero de caballo. Solo el de vaca.

Phillies de Venezuela.- Cuatro venezolanos figuran como muy valiosos en el futuro róster de los Phillies. El más adelantado es Ranger Suárez, de Pie de la Cuesta, Táchira, lanzador zurdo, de 26 años, con experiencia en cuatro temporadas de Grandes Ligas, record de 15-8, 2.64. Lo han probado como relevista, pero será abridor. Francisco Morales, de 22 años, lanzador derecho, de San Juan de los Morros. Dice el coach de pitcheo, Celeb Cotham…: “Tira la mejor sider que he visto en mi vida. Todo que debe hacer es aprender a tirarla donde la necesite cada vez”.

Yhoswar García, de Guatire, 20 años, outfielder, con quien trabajan en su bateo.

Rafael Merchán, de San Cristóbal, 22 años, cátcher con dos buenas experiencias en el equipo grande. Buen bateador de contacto muy efectivo tras el home-plate.

-o-o-o-o-o“El llavero fue inventado para que uno no perdiera una llave, sino todas juntas”… El Club de la Comedia.-o-o-o-oEl

amor y el interés… Se fueron al campo un día… Y más pudo el interés… Que el amor que le tenía… Justo lo ocurrido con el zurdo Eduardo Rodríguez. 48 horas antes del límite del miércoles para aceptar o no la oferta de su equipo, los Medias Rojas, de 18 millones 400 mil dólares por la campaña de 2022, firmó con los Tigres. Le pagarán 77 millones por cinco temporadas, a 15 millones 400 mil, hasta que cumpla sus 33. Estuvo seis años en Boston y este año le pagaron ocho millones 300 mil. Tigres-Yankees.- Los Tigres, enfrentan a los Yankees, por la firma del shortstop boricua, Carlos Correa. Uno de estos equipos quedará con Correa y el otro con Corey Seager…

-o-o-o-o“Como ves, no tuve más remedio que ponerme un zapato negro y otro marrón… Y eso no es nada, sino que en la casa tengo otro par igual”… Sábados Felices.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.