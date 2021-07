Cuando los juegos 6-2 duraban 1:59 horas

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).“Me he pasado la vida averiguando, sin poder saber, qué es, por qué es y para qué es, eso que llaman Impuesto Sobre la Renta”… Albert Einstein.-O-O-O-OHoy

es Día del Correo como todos los miércoles. Óyeme, si no me enviaste desde cuál pueblo o ciudad me escribes, no puedo contestarte. Gracias. Reynaldo Santos M. de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuál fue la modificación de la lomita de lanzar después de la temporada 1969?”.

Amigo Rey…: De 15 pulgadas de altura, la bajaron a 10.

Néstor L. Pérez R. de Maracaibo, pregunta…: “¿Qué criterio aplican en los Comités de Veteranos para elevar jugadores al Hall de la Fama, si sus números no han sido considerados por los periodistas dignos de tales honores?”.

Amigo Nesty…: Insisto en que los números son solo una parte de los méritos, y por eso, nada definitivos, ni siquiera los cuatro mil hits, ni los 700 jonrones, ni el juego perfecto en una Serie Mundial, ni los dos no hits consecutivos… En cuanto a esos Comités, desempeñan una buena función, porque puede ser que los periodistas, humanos al fin, no elijamos alguna vez a alguien que sí debiera serlo.

Camilo J. Chávez, de Culiacán, pregunta…: “¿Cuál ha sido el juego de nueve innings de menor tiempo que Ud. ha visto?”.

Amigo Millo…: Fue uno de los muchos que transmití por radio para México, Venezuela y El Caribe. Conservo el libro de anotaciones que utilicé. Ocurrió el 21 de julio de 1975, en Shea Stadium, los Astros les ganaron a los Mets, 6-2, en menos de dos horas, 1:59, lo que era habitual entonces, sin ayuda de Ron (Cabeza de Chorlito) Manfred y sus cómplices televisadores. Heriberto Corral R. de Mexicali, pregunta…: “¿Por qué cuando los bateadores son ponchados, generalmente se le quedan mirando la pítcher o al umpire?”. Amigo Beto…: Por dos razones…: No está prohibido y ellos tienen que mirar hacia alguna parte. Francisco M. Rebolledo, de Caracas, pregunta…:

“¿A cuáles de los grandes bateadores superó Ted Williams en promedio al bate de por vida? Porque así lo publicaron aquí, pero no pusieron los nombres de esos que están por debajo de él”.

Amigo Pancho… En sus 19 temporadas, hasta 1960, Ted bateó para 344, superior a Babe Ruth, 342; Lou Gehrig, 340; Joe DiMaggio, 325; Willie Mays, 302 y Mickey Mantle, 298. Sacó 521 jonrones, fue campeón de bateo en cada una de seis temporadas, apareció en 18 Juegos de Estrella y dos veces fue El Más Valioso de la Liga Americana.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Por Google, el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.