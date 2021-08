Crypo, Ethereum y NFTs

Esta semana, Visa anunció que compró un NFT (non fungible token) de Crypto Punk por $150,000.00 en el blockchain de Ethereum. Este primer enunciado puede generarle muchas preguntas: ¿Qué es un NFT? ¿Blockchain? ¿Ethereum? Esta columna tendrá como objetivo brindarle una noción general de estos conceptos revolucionarios. Blockchain es una base de datos que recolecta información en blocks. Piense en algo parecido a una celda en Excel que puede contener un número. Cada block tiene cierta capacidad de almacenamiento, que una vez llenado de información, se encadena a otro block previamente generado. Al conjunto de blocks encadenados se le denomina blockchain (cadena de blocks). Tres ventajas del blockchain son su: i) inmutabilidad, un bloque no puede ser modificado sin dejar rastro, cualquier cambio es asentado permanentemente; ii) rastreabilidad, el encadenamiento de bloques traza una línea irreversible de tiempo, donde cada transacción puede verificarse en el tiempo; y iii) descentralización, la tecnología no es manejada por un sistema central (gobierno, corporación), sino por un sistema informático descentralizado. Ethereum es un sistema de blockchain que permite desplegar aplicaciones en su red llamadas smart contracts (contratos inteligentes). Ether es la criptomoneda utilizada para realizar transacciones en su plataforma; es decir, si quiero participar en un smart contract debo utilizar Ether como divisa. Un NFT es una unidad de datos asentados en el blockchain que certifica que un activo digital es único y no intercambiable. Un meme no tiene un propietario, un NFT sí. Un NFT puede ser una foto, audio, video y demás archivos digitales. ¿Qué distingue un NFT de otros archivos digitales? La no fungibilidad de un NFT lo distingue de otros productos digitales. Es decir, solamente existe un archivo único respecto a ese NFT. Una manzana es fungible porque puede ser intercambiada por otra manzana, es un bien intercambiable. En cambio, solo existe una Mona Lisa de Da Vinci o un Guernica de Picasso, no son intercambiables. Lo mismo pasa con un NFT, solamente existe uno en toda la red. Cuando adquieres un NFT, el blockchain registra la transacción, con este registro queda asentado quien es el propietario de ese activo. La propiedad de ese NFT está registrada de manera permanente en el blockchain hasta que decidan venderlo posteriormente. En cambio, si compro la Mona Lisa probablemente lo haría mediante un contrato tradicional. Ese documento escrito me certifica como su legítimo propietario. ¿Qué sucede si alguien me disputa la legítima propiedad de la Mona Lisa con otro contrato? Tendríamos que ir a tribunales a pelear. En cambio, si esto ocurre con un NFT, basta revisar el registro del blockchain para determinar quien es el legítimo propietario. Esto reduce drásticamente costos de transacción, ofrece certeza y transparencia. Un contrato puede ser falsificado, un registro de blockchain no puede ser modificado. Visa compró un NFT de Crypto Punk usando el blockchain de Ethereum. Este NFT no es ninguna Mona Lisa, es una imagen pixeleada de un hombre con un mohawk. Cuando usted busque en Google este NFT se quedará sorprendido, dirá que ese dibujo lo pudo haber hecho un niño en Paint. Lo interesante está en ver como una compañía seria participa en transacciones con estas tecnologías nacientes. Hoy es una imagen simple, mañana pueden ser casas, fideicomisos, préstamos y demás. Bienvenidos al mundo de crypto, blockchains, smart contracts y NFTs. *El autor es abogado y maestro en administración y políticas públicas.