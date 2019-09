¿Cómo entender al nuevo gobierno?

Te comparto 5 ideas centrales que en teoría los nuevos gobiernos han estado promoviendo desde la campaña, son 5 principios para entender a Morena y bien vale la pena profundizar en ellos para poder así combatir los negativos y defender los positivos.

Lejos estoy de promover una ideología electorera y mucho menos a un partido político, pero sí considero importante entender la perspectiva de quienes a partir de los próximos meses serán los encargados de administrar y cuidar lo que es de todos.

¿Qué pasará en Baja California con los nuevos gobiernos?, ¿qué dice Morena en sus postulados y qué piensan sus voceros, candidatos electos y próximos funcionarios? La evidencia en BC muestra que todo pinta para tener algo muy parecido a un plato de pozole con una variedad de carnes, granos, sabores y picores. ¿Es malo esto? No sé, creo que en las diferencias también se construye y los balances en política son importantes.

Estos son mis 5 puntos para entender al nuevo gobierno de Morena en Baja California:

1.- Los pobres son prioridad. Me parece fundamental este postulado y es justo atender con más énfasis aquellos que más necesitan, el balance aquí será todo un reto pues tampoco puedes frenar al otro México que con mucho trabajo y esfuerzo arriesga talento y capital para generar los empleos que el país hoy ofrece.

2.- Reducción de sueldos a funcionarios. Tengo mis dudas sobre este postulado porque existen tareas muy específicas que solo en la función pública se dan, en lo que sí estoy a favor es en combatir algunos “logros sindicales” y privilegios que se hicieron al amparo de la complicidad y la conveniencia electorera. Los sueldos deben estar basados en competencias, méritos y no en frases baratas como que “nadie debe ganar más que el Presidente o el Gobernador”. Defender esto es populismo.

3-. Cero endeudamientos. La autosuficiencia es una utopía en un mundo globalizado, lo que sí es correcto es el control del gasto corriente combatiendo la corrupción, pero jamás cerrándonos a lo positivo que el mundo pueda ofrecer. Decir que habrá cero endeudamientos es otro postulado populista porque hasta la nación más cerrada del mundo como Corea del Norte o Cuba comercian y negocian con decenas de países, instituciones y empresas adquiriendo deuda, obligaciones y compromisos. Baja California es vecina del estado más rico de la nación más poderosa del mundo. Ya veremos.

4.- Los jóvenes construyendo el futuro. Estoy a favor de invertir en el futuro, pero la implementación es lo que he cuestionado desde que se presentó en campaña esta propuesta. Los empleos, capacitaciones y oportunidades que se promueven con este tipo de programas son todas asistencialistas, no generan valor agregado y no elevan la altura de miras. Un programa para jóvenes debe despertar visión por el futuro y fortalecer su espíritu mostrando las enormes oportunidades que existen con las nuevas tecnologías, debe producir chavos con hambre de liderazgo, no empleados de medio tiempo y en oficios al borde de la extinción.

5.- Polarización Chairos vs. Fifís. Este es el peor de todos, este es justo el por qué se tambalean mis expectativas a la hora de implementar las políticas propuestas y ejercer el poder que debería ser para todos por igual. Dividir a la sociedad de esta forma solo tiene una explicación: mantener viva la efervescencia política para que el partido en turno se mantenga vigente y “le alcance” para las próximas elecciones… eso no se vale y ojala que el Morena de Baja California haga la diferencia respecto del Morena que escupe insultos desde la palestra nacional.

* El autor es director de Testa Marketing, investigación de mercados.