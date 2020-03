El color ha existido desde el origen del universo, pero no siempre se ha pensado y opinado lo mismo sobre él, sobre su origen o sobre su composición. El color nos produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo, nos transmite mensajes, nos expresa valores, situaciones y sin embargo... no existe más allá de nuestra percepción visual. El color ha sido estudiado, por científicos, físicos, filósofos y artistas. Cada uno en su campo llegó a diversas conclusiones que, en ocasiones, fueron buenos puntos de partida para posteriores estudios y para todo lo que hoy sabemos del color. El filósofo Aristóteles (384 - 322 AC) sentenció que todos los colores se forman con la mezcla de cuatro colores. Estos colores, que denominó como básicos, eran los de tierra, el fuego, el agua y el cielo. Además otorgó un papel fundamental a la incidencia de luz sobre los mismos. Siglos más tarde, Leonardo Da Vinci (1452-1519) definió al color como propio de la materia. Confeccionó la siguiente escala de colores básicos: primero el blanco como el principal ya que permite recibir a todos los demás colores, después el amarillo para la tierra, verde para el agua, azul para el cielo, rojo para el fuego. Por último, el negro para la oscuridad, ya que es el color que nos priva de todos los otros. Finalmente fue Isaac Newton (1642-1519) quien estableció un principio hasta hoy aceptado: la luz es color. En 1665 Newton descubrió que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se dividía en varios colores. Esto no es, ni más ni menos, que la descomposición de la luz en los colores del espectro. Este fenómeno lo podemos contemplar con mucha frecuencia, cuando llueve y algunos rayos de sol atraviesan las nubes, las gotas de agua cumplen la misma función que el prisma de Newton y descomponen la luz produciendo lo que llamamos Arcoíris. El color tiene su origen en la luz natural, que al descomponerse nos ofrece lo que conocemos como "el círculo de colores", que en otras palabras es el "arcoíris" compuesto por los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Es algo así como una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. El rojo, azul, y amarillo son los colores primarios, los cuales no se pueden formar con ningún tipo de mezcla. Eso sí, la combinación de estos tres forman el negro. También tenemos los colores secundarios, los cuales se consiguen mezclando dos colores primarios. Pero más allá de las mezclas, la naturaleza posee sus propios "laboratorios" para fabricar colores. ¡Imagínate!, tenemos los colores de las plantas, de los árboles, de los peces submarinos, de las piedras, de los minerales, de las conchas y algas marinas, y de infinitos seres más. En otras palabras, ningún humano ha podido igualar tal variedad de combinaciones que se pueden encontrar en la naturaleza, y que ésta ha elaborado a través del tiempo. Sin embargo en nuestro país los partidos políticos se adueñaron de los colores del arcoíris, veamos: el verde, el azul, el amarillo, el rojo, el naranja, el violeta, el guinda, además está el turquesa y algunos utilizan más de uno de ellos, no sería mejor que dejaran utilizar los colores y utilizaran animales, por ejemplo: el borrego, el burro, el elefante, el mapache, el canguro, el vampiro, el chapulín, el camaleón, la paloma o la víbora, lo cual en esencia se asemejan más a muchos sus militantes.