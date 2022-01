No vaya a creer que me equivoqué al titular mi columna como “citifugados” en lugar de centrifugados. No, lo hice a propósito al enterarme de que Citigroup -de momento- no podrá vender las acciones que tiene de Banamex, ya que un juez dictó la orden de congelar la operación hasta que no surja una sentencia definitiva que puede obligar a los güeros a pagarle a la empresa Oceanografía la friolera de 5 mil 200 millones de dólares.

¡Ingratos, se querían pelar sin caerse con la marmaja! O sea, no cubrir daños y perjuicios a una empresa que le provocaron la quiebra al difamarla sin medida ni clemencia.

Mátalas callando, la directora global de Citigroup, Jane Fraser, vino a México a principios de enero a decirle “good bye” al pejepresidente; pero, más pronto que tarde, le sacaron sus trapitos al sol…

El enredijo está más o menos así: En 2014, la empresa Oceanografía y su dueño fueron acusados por un fraude de 5 mil 300 millones del águila, por haber obtenido créditos de Banamex y Citigroup por medio de contratos de Pemex “supuestamente falsos”. Lo que le costó al dueño Oceanografía, Amado Yáñez, caer en el bote. Estuvo tras las rejas cuatro años hasta que recobró su libertad mediante una fianza de 7 millones y medio. Pero, su negocio ya se había ido a la quiebra.

Yánez no dobló las manos y mantuvo demandas por difamación tanto en México como en Nueva York y, si legalmente le dan la razón: el Citibanamex va a salir cajeado…

Lo malo es que ahora, al señor Amado, el SAT lo acusa de defraudación fiscal. ¡Mole!

LA PALABRA DE HOY: “CITIFUGADOS”

Ni hablar, tengo que separar las palabras Citi y fugados. La primera viene de Citibank / Citigroup y estos de City Bank of New York fundado en 1812, que después se convirtió en First National City Bank of New York. Hoy, un banco global con más de 3 mil 200 sucursales en 36 países. City o Citi equivalen a ciudad del latín 'civitas': 'civis' / ciudadano más el prefijo ¬¬ ¬-dad / cualidad. Por su parte, el verbo fugar se deriva en latín 'fugere' que significa huir.

DE MI LIBRERO: EL LOBO DE WALL STREET

Novela basada en una historia real situada en la década de los 90. Su autor, Jordan Beldford, fundó 'Stratton Oakmont', un bróker muy agresivo que se incorporó a los más importantes de la bolsa neoyorquina…

Historia faccionada que cuenta como fue acusado de lavado de dinero y fraudes, delitos por los que se declaró culpable. Desde entonces, la prensa lo llamó: “El Lobo de Wall Street”.

En la novela se describe la ingeniería financiera para comprar acciones de empresas chicas y mañosamente cotizarlas en la bolsa. Un concepto curioso es el de las llamadas “ratoneras” que son brókeres pequeños que hacen y deshacen al ras del piso.

Dichas operaciones le dieron a ganar millones a Jordan, comprando y vendiendo acciones que en la realidad valían cacahuates… pero, la ambición y la codicia rompe el saco, como les puede suceder a los que bauticé como citifugados.