Entre otras lacras de Donald Trump está que no ha pagado sus impuesto y no lo ha hecho por varios años. Y, quién piense que alguna vez fue un empresario exitoso; pues una serie de documentos que se mantenían en secreto, revelan cifras millonarias que demuestran que ha perdido hasta la camisa.

Lo que resulta totalmente incongruente es que sea presidente del poderoso imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que quiera repetir para seguir mangoneando desde la Casa Blanca, no por afanes de estadista; sino para eludir al IRS (Internal Revenue Service / Servicio de Rentas Interno).

¿A poco nuestro SAT es más fregón que el IRS? Y al calificarlos de fregón (“con todo respeto”) lo utilizo con doble sentido: porque es muy aguzado para fregarte. La mayoría de las veces con razón; porque quién esté libre del no pago de sus impuestos que lance el primer amparo.

Bueno, pero no puedo desviarme del Donald Trump que siendo de pigmentación blanca resulta ser una ficha negra (muchos me dirán: “A poco no lo sabía”).

Aquí debo darle crédito a The New York Times, diario que además de echar de cabeza al morosos Trump con su no pago de impuestos que comprenden de 10 a 15 años de hacerse el loco. Calcule nada más su osadía: “En 2017, ya en la Casa Blanca, sólo pagó 750 dólares por año” ¡Ya ni la amuela!

Pero eso no es lo más grave; sino que sigue haciendo negocios que son incompatibles con su cargo de presidente de la tierra del Tío Sam (iniciales de “Uncle Sam”: U. S.). Por ejemplo, su programa “El Aprendiz” que tuvo ganancias cercanas a los 430 millones de dólares, con un habilidoso tejemaneje de dichas utilidades, evadió el pago de impuestos. Y se aventó la puntada de reclamar al ISR la devolución de algo así como 73 millones de dólares. Y así, tiro por viaje, enseña el cobre.

LA PALABRA DE HOY: CHAPUCERO

Dicen que “la chapuza, acusa”. Pero a Trump estas acusaciones se le resbalan y seguramente no conoce la acepción de chapuza como estafa.

Existe el verbo chapuzar del que se deriva la palabra chapuzón que es tirarse y darse una breve baño en la alberca, tina o regadera. Pero, en este artículo más que referirme al chapuzón en agua, me enfoco en el carácter chapucero del ingobernable Donald Trump.

DE MI LIBRERO: EL SEÑOR PRESIDENTE

Del premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, “El señor presidente” es una novela inscrita en la corriente del realismo mágico.

También se puede catalogar como “novela de una dictadura policiaca” y a pesar de que Asturias no lo señala, claramente se desarrolla en su tierra natal: Guatemala a principios del siglo XX y está inspirada en la presidencia de Manuel Estrada Cabera, quien gobernó 22 años (1898-1920).

Por la crítica vertida en la novela ,“El señor presidente”, la censura guatemalteca retrasó su publicación 13 años. Aun así, su estilo influyó en varias generaciones de escritores y ha sido adaptada al cine y el teatro.

Como sucede en la vida real, el principal asesor de “ese” presidente es catalogado por unos como un ángel de bondad y por otros, un perverso demonio chapucero.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad.