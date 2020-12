Cartas a Santa

Vestido con su característico traje rojo con blanco y con cubrebocas que le tapaba parte de las largas barbas, Santa Claus se entretenía en el Polo Norte antes de abordar el trineo para poder recorrer todos los rincones del mundo con su enorme saco lleno de regalos.

El barbón personaje quedó pensativo unos minutos, mientras se acomodaba los dorados anteojos para echar una última leída a un puñado de cartas que le llamaron la atención, sobre todo por los deseos de los remitentes. De quiénes son y qué dicen esas misivas enviadas al gordo personaje siempre dispuesto a hacer felices a chicos y grandes. Veamos.

Andrés Manuel López Obrador: "Querido Santa, desde Palacio Nacional, quiero pedirte que este año borres de un plumazo la terrible situación de la pandemia en México. Además, querido Santa, quiero que ahora sí me traigas un trenecito y un aeropuerto de juguete para divertirme, mientras se terminan de construir el Tren Maya y la terminal 'avionera' de Santa Lucía. Ah, se me olvidaba, pásame la receta para llevarla bien con el futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden".

Alfonso Durazo Montaño: "Mi querido Santa, desde esta tierra sonorense te voy a pedir un deseo que veo fácil de cumplir: La gubernatura de Sonora. Te digo que la veo fácil porque veo a los demás partidos políticos bastante debilitados como para poder hacerme sombra en la carrera hacia la gubernatura para sustituir a la priista Claudia Pavlovich.

Marcelo Ebrard Casaubón: "Querido Santa, te juro que este año me he portado bien porque he sido quien realiza los 'bomberazos' para sacar la chamba del gabinete. Sólo te quiero pedir para esta Navidad dos regalos: Uno, que no vaya a fallar la entrega de vacunas porque habíamos prometido un millón y sólo llegaron 3 mil. Y, dos, échame porras con 'Ya Sabes Quién" para el 2024'. No me olvides".

Hugo López-Gatell: "Muy estimado señor Santa. Te quiero pedir algunas cosas este año, hasta el Polo Norte deben haber llegado las noticias sobre la pandemia que azota a México y a otros países. Pues bien, soy el 'zar' de la Pandemia en México y debo reconocer que no se ha podido controlar, por favor entrega un cubre bocas a cada miembro de las familias para que lo usen en lo que se ponen las vacunas.

Jaime Bonilla Valdez: Querido Santa, haz que ya no se enfermen tanto mis funcionarios, pues con esto de la pandemia, cuando no es uno es otro. Ah, y ya que mi gubernatura será de dos años, al menos permite que el año que entre gane de nuevo Morena.

Marina del Pilar Ávila Olmeda: "Querido Santa. Todo este año me he portado bien como alcaldesa de Mexicali y en el proceso de la encuesta me nombraron la elegida de Morena para competir por la gubernatura de Baja California. Quiero que me traigas un buen equipo de campaña, querido Santa, no te olvides de mi".

Julián Leyzaola: "Querido Santa. La verdad quería que en tu enorme saco de regalos me trajeras la candidatura a la gubernatura de Baja California, o ya de perdida de Tijuana. Pero como no lo hiciste, te quiero pedir un regalito más, espero no sea mucha molestia. Tráeme la cancelación de las órdenes de aprehensión que existen en mi contra por supuestos actos de tortura. No es mucho pedir. Total, si a mi general cuatro estrellas ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, lo pudieron rescatar de las garras de las fiscalía de Nueva York, con una cadena perpetua casi segura en Estados Unidos, a mí también me puedes traer ese regalito, para no andar a salto de mata".

Arturo González Cruz: "Desde Tijuana, la ciudad donde comienza México, te quiero pedir mi estimado Santa, un pequeño regalo esta Navidad. Sólo te pido que ya me quiten el guante de la cara porque ya no siento lo duro sino lo tupido. Hubiera querido pedirte la candidatura de Morenapero ya me la ganaron, así que a ver si de perdida me dejan de zarandear tanto”.

Santa Claus terminó de leer las peticiones de esos personajes y por lo pronto les deseó a ellos y todos ustedes una ¡Feliz Navidad!