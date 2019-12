Las nevadas en las zonas montañosas provocaron ayer el cierre de carreteras durante horas, tanto del lado de California como en BC.

La carretera Tijuana-Mexicali y viceversa fue cerrada a la circulación debido a la densa capa de nieve que se formó.

Algunos conductores que por ahí transitaban y se quedaron varados comentaron que no recibieron orientación alguna.

Dicen que los dejaban pasar por las casetas como si nada, sin avisarles que kilómetros adelante ya no podrían avanzar, cuando ya no tenían opción de dar marcha atrás.

Algunos comentaron que tuvieron que esperar tres horas en fila para poder circular y que durante ese tiempo no vieron autoridades.

No había personal informando o dando orientación de qué sucedería, tampoco les tocó ver barredoras, policías o autoridades de tránsito.

El personal de las tres casetas de Mexicali a Tijuana y viceversa aparentemente no tenía comunicación, así que solo se limitó a cobrar sin dar advertencias o saber lo que sucede en la siguiente caseta.

Caos por lluvias

A pesar de que son días de vacaciones escolares y no hay el tráfico de costumbre, las lluvias ocasionaron largas filas y cierres de algunas vialidades debido a los encharcamientos.

Las autoridades de la ciudad estuvieron informando de manera oportuna de cierres y algunas zonas con problemas.

Incluso, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, realizó un recorrido por algunas de estas zonas.

En el caso del libramiento Rosas Magallón, se cerró a la altura del cañón del Matadero, debido a una gran inundación, que las autoridades después informaron que fue por la basura.

En varias calles de la Zona Norte se pudieron observar algunos taponamientos también por desechos.

La falta de cultura de muchos ciudadanos que no depositan la basura en su lugar no solo trae como consecuencia un mal aspecto de la ciudad, sino problemas más graves, como lo son las inundaciones, que en esta ocasión hubo rescate de personas que se quedaron varadas y por fortuna los daños no fueron tan graves.

Nombramiento

Luego de que hace unas semanas el Ayuntamiento removió a la directora del DIF Municipal, ayer recibió el nombramiento María Magdalena Bautista Ramírez.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento, la nueva titular aseguró que se trabajará en los sectores más vulnerables de la ciudad de manera cercana a todos para conocer sus necesidades, así como lo ha instruido el Presidente Municipal.

Bautista Ramírez es licenciada en Comunicación y Publicidad por la Universidad de Tijuana y ha fungido como directora de Relaciones Interinstitucionales, Difusión, Protocolo y Eventos.

Fue secretaria técnica en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y coordinadora de la Unidad de comunicación diseño y coordinación de campañas de difusión del Centro de Artes Musicales de Baja California.

Siguen las ejecuciones

Pese a que a lo largo del año se anunciaron diferentes operativos para disminuir el número de ejecuciones, se promediaron seis muertes violentas por día durante 2019.

Si bien se presentaron estrategias desde las pasadas administraciones estatales y municipales, así como presencia de autoridades federales como la Guardia Nacional, Ejército y Marina, Tijuana se mantuvo como el Municipio más violento del País, con seis personas asesinadas por día.

Dicha tendencia se mantuvo con el cambio de gobierno y pese al anuncio de una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Ojalá que con el “borrón y cuenta nueva” que representa el inicio de un nuevo año, las autoridades, encabezadas por Jorge Alberto Ayón Monsalve en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, y Guillermo Ruiz, titular de la Fiscalía General del Estado, replanteen estrategias para que, ahora sí, disminuyan los asesinatos en Tijuana y Baja California.