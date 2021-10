Caos por redes

La caída de las redes sociales durante horas de ayer dejó como evidencia lo que algunas áreas y dependencias utilizan las mismas para comunicar. Y es que los políticos y oficinas de gobierno ya tienen por costumbre hacer sus grupos de WhastApp y por ahí estar mandado los comunicados. Lo malo en algunos casos es cuando los dejan abiertos y luego eso se vuelve un verdadero mercado. Además, ha ocurrido en ocasiones que comparten información y luego se arrepienten o no era para ese grupo y se ponen a borrar. El caso es que ayer pues durante buena parte del día no hubo información de algunas instancias de gobierno, hasta que se restableció el WhatsApp. La conferencia mañanera del gobernador Jaime Bonilla Valdez ayer también se vio interrumpida por esta caída, pues la transmite a través de Facebook. Así que cuando el secretario de Salud, Alfonso Pérez Rico, estaba explicando sobre los casos Covid, poco después de 20 minutos de programa, se terminó de manera abrupta. Esto quizá sirva de lección para muchos, de no dejar todo en una red social o utilizar otras herramientas para comunicar. Hay dependencias que aún mandan los boletines por correo, además pueden hacer el uso de los portales para los enlaces en vivo.

SE ALISTA

Ricardo Ivan Carpio González ya se está alistando para próximamente asumir las riendas como coordinador para Asuntos de Seguridad Ciudadana del siguiente gobierno estatal. Apenas el domingo la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció el futuro nombramiento de quien todavía es fiscal Antisecuestros. Carpio González, aunque sigue laborando en la Fiscalía General, también ya se está preparando para el nuevo encargo, pues como ahorita es honorario, puede combinar ambas cosas. Eso sí, aclaró que su jefe actual está enterado de las decisiones de la futura gobernadora en materia de seguridad, así como de su designación. Esto adelante el cambio que se avecina, pues actualmente la Fiscalía General absorbe las funciones de lo que era la Secretaría de Seguridad, por lo que se trabaja ya en materia de legislación para volver a separar estas áreas. Comentan que en los próximos días seguirán dándose a conocer los futuros nombramientos, algunos ya son vox populi, pero otros serán una verdadera sorpresa, bueno, eso dicen.

PRIMEROS CAMBIOS

El recién nombrado director de Seguridad Pública de Mexicali, Joel Dueñez Hurtado, ya inició con la reestructura en el interior de la corporación, y los primeros pasos fueron el traer gente nueva en los cargos administrativos. Luego de las penurias que vivió la policía municipal en los últimos meses de la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez, parece que el nuevo director quiere hacer borrón y cuenta nueva en dicha área. Los nombrados son José Luis Álvarez, como subdirector operativo; en la subdirección de Prevención a Adalberto Alatorre, en la subdirección administrativa a Miguel Ángel Torres Santillán y como coordinador jurídico a Fernando Lorenzo Diego. Por su parte, la alcaldesa informó que en la reingeniería se tomará en cuenta a elementos de la corporación que son de carrera, ya que Joel Dueñez Hurtado informó que los cambios en la corporación seguirán tanto en comandancias como subcomandancias. Por cierto, habrá que ver si el Presidente de la Federación de Asociaciones de Policías de Baja California, Alejandro Monreal Noriega ya se acercó con el nuevo titular para exponer las preocupaciones de los agentes de la Policía Municipal, sobre todo tras los hechos violentos en los que han perdido la vida agentes derivado de ataques directos y la falta de equipo y patrullas para trabajar. De entrada, Norma Bustamante señaló que se trabajará con el esquema de compra y renta de patrullas, con la finalidad de mantener el mayor número de unidades en servicio, luego de que al menos 100 unidades se encuentren en talleres.