Candidatos: el turismo nos puede salvar

Lo voy a decir muy claro: el turismo puede ser el motor que siga reactivando la economía del estado y nos siga salvando de la debacle iniciada por la pandemia de salud que nos agobió este último año.

Tengo 35 años, desde mis años mozos, luchando por que un Gobernador del estado ó los Presidentes municipales le entiendan al turismo y le inviertan realmente al asunto.

No hablo de los tres pesos que tradicionalmente le han asignado de presupuesto a la Secretaria de Turismo o al organismo promotor de la ciudad (llámese Cotuco o proturismo de los municipios), sino a una inversión fuerte y sostenida para la infraestructura turística y por supuesto para la promoción de los diferentes segmentos de mercado que ya nos hacen el favor de disfrutar de nuestros atractivos (que son muchos).

Sueño con un Gobernador que vaya con los prestadores de servicios y promueva una convención de primer nivel para la región cada cierto tiempo. Uno que decida arreglar los accesos de las ciudades por avión, carretera y garitas internacionales. Un Presidente Municipal que no permita baches por donde pasa el turista que nos viene a dejar dinero a raudales. Un alcalde que cuide el mantenimiento y presentación de nuestros centros históricos y por las zonas donde se concentran los servicios y atractivos.

No se si sea mucho o poco pero casi 1 peso de cada 10 que se generan en Baja California tiene que ver con el turismo.

La actividad turística es alta generadora de derrama económica a la población, alta captadora de inversión nacional y extranjera y por supuesto, un motor de la imagen de nuestra región para todo el resto de la actividad económica global.

Aun con todo ello, nadie le entrado de lleno a la actividad turística.

Claro, ha habido esfuerzos a veces en dinero para remodelaciones, a veces en desatorar problemas, pero no hemos tenido, hasta la fecha, una política pública consistente en visualizar el turismo en el largo plazo.

Si, hay que empezar por reinstalar el error de haber desaparecido la Secretaria de Turismo del Estado, pero de ahí a ser eficientes hay un mundo de diferencia. Si bien se requiere toda una reingeniería del andamiaje con el que se sostiene y promueve el turismo, también es muy importante que en los hechos se tomen decisiones con visión de futuro.

El gobierno actual ha sido un desastre absoluto. Tan solo en la recaudación del Impuesto sobre Hospedaje que mes a mes enteran los hoteleros a la hacienda pública se deben mas de 130 millones de pesos al fideicomiso respectivo que no le permite operar medianamente eficiente en la promoción del destino.

El turismo de salud y bienestar, el turismo de convenciones, el turismo de negocios, las bodas de destino, los cruceros, el turismo de aventura, la visita a amigos y familiares y sin duda, el turismo de recreación, requieren que pensemos en ellos como los prioritarios para que la gente venga a hospedarse, a comer a nuestros restaurantes y bares, a atender nuestros eventos y contratar servicios y recorridos.

No podemos, no debemos, señores candidatos a Gobernador del Estado y Presidentes Municipales, soslayar la importancia de la actividad turística como actualmente pasa (no cubrimos ni los baches en el Valle de Guadalupe o la entrada a las ciudades), sino acercarse a los empresarios turísticos quienes tenemos ganas, estamos ávidos de trabajar, sociedad y gobierno, para repensar las estrategias que permitan seguir disfrutando las múltiples opciones de atractivos y servicios de calidad que tenemos.

Estamos en el momento idóneo para ponernos de acuerdo.

* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.