Canciones con buena vibra

La situación por la que atravesamos hace que muchas personas se sienten muy presionadas, sobre todo por la cuestión económica y la incertidumbre. Súmenle que hay muchas mamás que están batallando con las clases en línea. Algunas tienen más de un hijo y se les complica, maestros no dejen tantas tareas (lo imploran).

Si este fin de semana programaron alguna actividad solos o con la familia en casa, qué les parece si hacen una playlist con canciones que los motiven, aquellas que tienen un mensaje positivo o nos ponen de buenas. (Buena falta nos hace a todos).

“Resistiré” versión México ha sido bien aceptada en plataformas y algunas emisoras de radio la transmiten, ahí participan Mijares, Gloria Trevi, Patty Cantú, DLD, Lila Downs, Belinda, Cristian Castro, Edith Márquez y Yahir, entre otros. La versión es muy buena.

No puede faltar “Vive” de José María Napoleón, un ícono del Festival OTI, que hasta la fecha es muy solicitada al igual que “Tiempos mejores” de Yuri (compuesta por Sergio Andrade), dicha canción se usó para un comercial de una empresa de seguros y otro video donde salen artistas de teatro musical como Lolita Cortés, Lorena de la Garza, entre otros.

Incluyan las noventeras “Sueña” de Luis Miguel, “Vive” de Kabah, “Hakuna Matata” de la película El Rey León, “La vida es un carnaval” de Celia Cruz, “Vuela más alto” de OV7, “Nada particular” en la voz de Miguel Bosé, “Sentirme vivo” de Emmanuel, esta última muy buena para los que tienen momentos de leve depresión o ansiedad.

“We are the world” , “Puedes llegar”, “Cantaré, cantarás” con varios artistas, “Buenos días señor sol” de Juan Gabriel, “Color esperanza” y “Sueños” de Diego Torres, son muy motivadoras para iniciar los días.

También de Yuri podemos incluir “Deja”, así como “Cuando nos volvamos a encontrar” de Carlos Vives, “Vivir mi vida” de Marc Anthony, “Una ilusión” con Kabah y “Me olvidé de vivir” de Julio Iglesias, son algunas de las canciones sugeridas en mis redes sociales. Muchas gracias a todos mis amigos por compartir sus gustos musicales.

“Bonito” con Jarabe de Palo, es muy buena canción también, al igual que “Heal the world” de Michael Jackson y qué me dicen de “Imagine” de John Lennon. Hay bastantes canciones que nos pueden cambiar el chip en un instante.

Casi estaba dejando fuera a “Uno entre mil” de Mijares, “Gracias a la vida” en la voz de Mercedes Sosa, “Volveremos a juntarnos” con la Oreja de Van Gogh, “One love” de Bob Marley, recuerdan el tema “Solidaridad” con parte del elenco de Televisa durante el gobierno de Salinas de Gortari?

Una de mis favoritas es “I gotta feeling” de los Black Eyed Peas, me proyecta muy buena energía.

Espero que estas sugerencias musicales les sirvan y hagan una buena lista para estar en casa. Por favor no hagan fiestas masivas, no estamos de vacaciones, si les llega la patrulla, no se quejen.

Amigos hoy viernes a las 12 mediodía tendré un Instagram Live con la reconocida locutora y RP Nelly Sanoja, ella nos va a platicar de sus canciones favoritas, de su infancia y adolescencia, no se lo pierdan. En Instagram estoy como danieldelatorretj y en Facebook como Daniel de la Torre Comunicador, hasta la próxima semana y recuerden siempre confiar en el tiempo.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución