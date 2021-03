Con la cachanilla ex miss Universo Lupita Jones Garay, como candidata de la coalición Va por Baja California, integrada por el PRI, PAN y PRD, dieron inicio ayer los registros para los candidatos a la gubernatura de Baja California, para las próximas elecciones del 6 de junio.

En el trámite realizado por la ex reina de la belleza en el Instituto Estatal Electoral estuvo presente el dirigente nacional panista, Marko Cortés, quien fue cuestionado porque la alianza cargará con el peso de las tropelías cometidas por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Hoy a las 12, será el registro de Carlos Atilano, del PBC y a las 13:30 horas está programado el registro de la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, mientras que mañana será el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), el polémico empresario Jorge Hank Rhon.

Así que habrá que ver cómo se ponen las campañas en busca del voto de los bajacalifornianos.

Insistente

El que anda desesperado por agarrar una candidatura a diputado a como de lugar es el supuesto defensor del agua Rigoberto Campos, quien ahora le tira a ser nominado por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Ya en repetidas ocasiones Campos, quien originalmente estuvo en el PRI, se ha cambiado de partido así como cambia de camisa, sin lograr la ansiada candidatura.

Dicen que ahora el supuesto líder ha asegurado a sus cercanos que va por el PES, porque tiene el apoyo desde la Ciudad de México de un ex funcionario y ex gobernador, para colarse el partido por el cual será candidato a la gubernatura Jorge Hank Rhon.

Quién sabe si les convenga la nominación de Campos, puesto que tiene pendientes con la justicia, entre ellos está vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas, por los hechos donde un guardia de seguridad de la Cervecería Constellation sufrió la pérdida permanente de un ojo, así como una acusación por maltrato animal.

Así que por la pandemia el procedimiento en contra de Campos se ha mantenido en suspenso, pero en cualquier momento se reactiva.

Desánimo en Rosarito

No es lo mejor, pero es lo que hay, y es que el nombramiento de Herlinda Pimentel Serafín, a la alcaldía de Rosarito por la alianza PAN, PRI, PRD, no ha despertado mucho los ánimos, sobre todo los de los panistas, que según se dice podrían irse en escalada del partido.

Linda, como le gustan que le digan, fue regidora durante la administración de Javier Robles, espacio en el que se ganó duras críticas, ya que en ese momento los ediles disfrutaban de un bono mensual por el uso de su automóvil particular y vales de gasolina por un monto de 10 mil pesos mensuales por cada uno de los conceptos, dinero que según dicen ella utilizó para darse una “manita de gato”, bajo el bisturí de experimentados cirujanos plásticos.

Otros aseguran que también utilizó recursos municipales de ayuda social, los cuales se asignaban a las regidurías por un monto de 20 mil pesos mensuales, y de los que por cierto, no había mucho que justificar, pues podían irse sin problemas a la lavadora.

Aunado a este detallito, dicen que Linda Pimentel de plano no tiene empuje ni siquiera entre las bases priístas, aun y cuando por ser de esta comunidad considerada muy regionalista, donde solo gana un candidato con arraigo en Rosarito, ella no ha sabido hacerse de las simpatías del electorado.

Sin duda, otro factor que podría ir en su contra, es la casi candidatura de Laura Torres, que de la mano de Jorge Hank, busca la alcaldía y con ello que los priístas, aquellos considerados de toda la vida, se unan a su causa.

Siempre sí

Pues resulta que la restricción para cruzar la frontera de Estados Unidos hacia México no existe, porque así había sido interpretado o al menos así se entendió el anuncio del canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Y es que tras un año con la frontera cerrada, que se cumple hoy, ahora resulta que son los gringos quienes cerraron el paso de mexicanos para actividades no esenciales, como el turismo o la diversión, cuando siempre se dijo que México era quien había pedido esa restricción.

Así que aclarado el punto, los mexicanos con visa de turista no pueden pasar a Estados Unidos vía terrestre a lo largo de toda la frontera, pero los gringos sí pueden pasar libremente a México.