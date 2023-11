‘Caballada flaca’ en la oposición

A medida que se acerca el año electoral 2024, la oposición que tuvo una bocanada de oxígeno hace unos meses con el surgimiento de Xóchitl Gálvez Ruiz como posibilidad real para dar pelea en la presidencial, parece haberse estancado.

De hecho, al menos en Baja California la “caballada” está flaca en lo referente a los posibles aspirantes a las candidaturas para las diputaciones tanto federal como estatal, así como para el Senado por parte de los partidos del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD).

Aunque la campaña de la “coordinadora” de los comités del Frente Amplio por México no empieza aun como candidata, parece haber menguado la penetración entre la población que tuvo en los primeros meses tras haber subido como la espina su popularidad y haber sido llevada a la cima en las preferencias para ser quien se enfrente en las urnas en junio del próximo año a Claudia Sheinbaum Pardo, quien será la abanderada de Morena.

Así que si Xóchitl pierde el arrastre que había tenido en los primeros meses desde que despuntó, quienes quieran ser candidatos por el Frente corren el riesgo también de no levantar los votos suficientes a la hora de la elección… y eso que quienes se escucha que quieren ser candidatos de Morena no son los mejores. También, aunado a esto, están las renuncias tanto del PAN como del PRI de personajes que en su momento eran militantes de “hueso azul” en el albliazul y “hueso rojo” en el partido tricolor para pasarse a Morena u otros partidos, porque como dijo Calderón “haiga sido como haiga sido”, pueden quitarle una buena cantidad de votos a la oposición. Entonces, a como pinta la oposición en Baja California, si no se organiza bien, si no incluye a personajes de la sociedad civil y si únicamente meten a “cartuchos quemados” de sus respectivos partidos, es posible que Morena vuelva a lograr un “carro completo” en las elecciones, a pesar de que en las dos elecciones anteriores la gente tachó la boleta por el partido oficial por el arrastre de López Obrador.

LAS ALIANZAS

El proceso de inscripción en la lista de precandidatos a diputados federales por la coalición de la Cuarta Transformación no será exclusivo de Morena. Al igual que en la selección de Claudia Sheinbaum, los partidos aliados como el Verde y el del Trabajo también competirán mediante encuestas distritales junto a los candidatos morenistas. Pero otras agrupaciones, entre ellas las que previamente conformaban partidos nacionales como Encuentro Social y Fuerza Por México, también le van a entrar.

En Baja California, el otrora Encuentro Social, ahora como partido local, se mueve independientemente; sin embargo, el movimiento nacional que dirige Hugo Erick Flores ha mostrado su apoyo a Claudia Sheinbaum desde hace tiempo y parece estar asegurando su participación en el estado, replicando la estrategia de alianzas de 2018 con Andrés Manuel López Obrador.

En este contexto, Héctor Cruz Aparicio, del PES, se registró como aliado en el proceso interno de Morena. Recordemos que en las pasadas elecciones, obtuvo una de las dos diputaciones federales asignadas al PES en Baja California y fue el segundo más votado a nivel nacional por dicho partido. Según se rumora, con el respaldo de Sheinbaum, el PES se está reestructurando para intentar recobrar su estatus como partido nacional, objetivo que aspiran alcanzar para el año 2025.

GRAN PARQUE

Comentan que desde hace décadas cuando se inauguró en bosque de la ciudad en Mexicali, no se desarrollaba un proyecto ecológico tan grande hasta la actualidad en que arrancó el parque laguna México, que será el inicio de la regeneración del sistema lagunar.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, inauguró el domingo la primera etapa de este parque que permitirá desarrollar un pulmón que dicen que será 2.5 veces más grande que el bosque de la ciudad.