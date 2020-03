Al iniciar la primera práctica de pretemporada de Toros de Tijuana no había nadie que no supiera quién es Omar Vizquel o que no pudiera reconocerlo.

El venezolano ganó once “Guantes de Oro” como parador en corto en su carrera de 24 temporadas en Grandes Ligas y participó en tres “Juegos de Estrellas”. A la ofensiva su acumulado fue de 2,877 imparables que combinados con su excelsa defensa le abrirán próximamente un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Aun así, se aseguró de que todos supieran que él era Omar Vizquel y que esta temporada será el manejador de Toros de Tijuana.

“Buenos días, mi nombre es Omar Vizquel, seré su manejador este año con el equipo de Toros de Tijuana y quiero darles la bienvenida; he hablado con la directiva y quiero decirles que aquí tenemos todo para ser exitosos, así que no hay escusas para no alcanzar nuestro mejor nivel”, fueron sus primeras palabras a los jugadores previo a la primera práctica en Tempe, Arizona.

Luego le pidió a todo su cuerpo técnico y personal del área deportiva que se presentaran uno a uno.

Luego de sus primeras palabras, le dejó en claro, a todo el grupo que las cosas se harán a la “manera de Toros” y no se tolerará nada distinto a eso; además, les indicó que la disciplina es uno de los pilares más importantes y destacó la comunicación que debe prevalecer entre jugadores y cuerpo técnico para poder salir adelante, tanto en lo particular como en lo general.

“Si alguien no se maneja con la manera de hacer las cosas de Toros de Tijuana será muy difícil que se quede en el equipo; como pueden ver hay mucha gente aquí y será un trabajo muy difícil bajar el roster a treinta; lo más importante aquí es la comunicación y tendremos un problema si no se pueden comunicar con nosotros”, advirtió.

Desde el primer día las reglas fueron claras en busca de hacer las cosas de una manera distinta y Vizquel subrayó que su puerta estará siempre abierta, así como la del cuerpo técnico.

Esa fue la parte sería, pero luego vinieron las risas al romperse el hielo con par dinámicas que consiguieron romper el hielo e integrar a todos en un solo grupo grande y fuerte.

Vidal Nuño, José Samayoa, Greg Mahle, Joe Van Meter, Teddy Stainkewicz y Brian Ellington fueron algunas de las caras nuevas en el primer día de práctica, pero sin duda me sorprendió en la personal la asistencia de viejos conocidos como C. J. Retherford quien ya habla muy bien en castellano y Jason Urquídez, líder histórico de juegos lanzados y salvamentos.

El taponero llegó como si se tratara de la primera y dejó una buena impresión a sus entrenadores.

En entrevista que podría aparecer mañana en estas mismas páginas, al californiano radicado en Arizona le ganó la emoción durante la charla, sobre todo al recordar su llegada al equipo en 2015 y todo lo vivido hasta alcanzar el campeonato en 2017, cerrando con la enfermedad que le limitó y acabó por cortarle la campaña 2020.

“En Toros siempre somos una familia”, dijo muy cerca de las lágrimas.

También saludamos a José Samayoa quien siempre tiene tiempo para hablar unos minutos; saludamos al recién llegado Teddy Stainkewicz, al legendario Vicente “Huevo” Romo, así como a los tijuanense José Del Palacio, Ricky Álvarez, los jovencitos José del Palacio, Joel Muñoz, Óscar Romero y al gran Isaac Rodríguez, el mejor pelotero mexicano joven en la actualidad dentro de la LMB.

El de ayer apenas fue el primer día de todo un mes de trabajo que tendrá Toros de Tijuana en Tempe, Arizona, ciudad donde hace dos años Dustin Martin puso a volar un lanzamiento de Shohei Othani.

