El que la empresa Next Energy desistiera de seguir con el proceso y aceptara cancelar el proyecto de la planta fotovoltaica por la falta de permisos federales sin duda es una batalla ganada por parte del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El gobierno estatal estaba ya en el punto de entrar en litigios que desencadenarían en gastos a costa del erario público.

Ahora lo que falta es que Banca Afirme regrese el dinero entregado por parte del gobierno de Baja California, el cual estaba destinado para la planta fotovoltaica y que por distintas acciones legales no han sido entregados.

Veremos si el desistimiento realizado por Next Energy finaliza con la entrega del recurso por parte del banco quien por cierto también perderá el contrato que tiene con el gobierno del Estado para tener las cajas en las instalaciones de Recaudación de Rentas del Estado, esto por poner las trabas en la entrega del recurso depositado.

Misión Rescate México

El próximo sábado, día 28 de mayo, se cumplen dos años de la creación de la organización de agrupaciones de la sociedad civil Misión Rescate México (MRM) que dirigen Leonardo García Camarena a nivel nacional y Manuel Alejandro Flores Pérez en Baja California. Dicen que el festejo será trabajando, pues a nivel local ese día se retoma el Programa Social de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, cuyo arranque ha estado plagado de tropiezos.

Plantea un cambio radical en la manera en que convivimos en el seno de la mayor parte de nuestras familias, como estrategia para promover la paz social. Pero Misión Rescate México tendrá la ocasión de hacer un recuento de las actividades de apoyo a la sociedad que ha llevado a cabo, y de sus dos "productos estrella": las Jornadas de Asesoría Jurídica Gratuita y el Programa Social de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que pese a todo son una buena aportación a la comunidad, al margen de siglas partidistas.

Incapacidad a mujeres

El director del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada (Fidue), Moisés Raúl anunció que otorgará dos días de incapacidad a las colaboradoras de su oficina por motivos de fechas menstruales.

“Es increíble que en pleno siglo XXI y con la era tecnológica no podamos adaptarnos a tal forma que esos días puedan hacer” home office”, además que son sujetas a incomodidades y dolores muy intensos en donde todos debemos ser solidario, espero que otros directores y representantes populares se sumen a este esfuerzo por dignificar al ser humano”, señaló el director.

Sin embargo, en redes sociales la publicación dividió opiniones, los comentarios negativos fueron principalmente de hombres que tacharon al funcionario de ocurrente y le pidieron que se ponga a trabajar en temas relacionados a su dependencia, mientras que hubo bastantes mujeres que defendieron esta decisión.

“Aunque sea increíble para muchos hombres y mujeres, la menstruación puede llegar a incapacitar a una mujer, en mi caso no sufrí nunca malestares que me impidieran seguir con mis labores diarias, pero a una hermana sí, ella sufría y no podía caminar del dolor, mi hija pasa por lo mismo los primeros dos días, así que esta es una medida completamente válida y aplaudo la decisión, empatía señoras y señores, eso es lo que nos falta como sociedad”, expresó una mujer en Facebook.

Piden refrigeración

Aunque aún no empieza formalmente el verano, en Mexicali ya comienzan a sentirse las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, por lo que autoridades municipales ya trabajan en adecuar el albergue para la atención de quienes lo necesiten. Pero donde no la están pasando bien son en algunas escuelas de la capital del Estado, luego de que maestros, alumnos y padres de familia se manifestaran ante la falta de aparatos de refrigeración que estén funcionando.

Primero fue una escuela en el ejido Islas Agrarias y ayer una escuela por el lado de la colonia Centinela las que se manifestaron por el calor que pasan los menores y sus maestros.

Sin duda, el secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, tiene un problema importante en puerta, a ver si alcanzarán a resolverlo antes de que termine el ciclo escolar o hasta inicios del siguiente.

Hay que recordar que las clases presenciales iniciaron ya en la segunda mitad del ciclo escolar, por lo que las escuelas no estuvieron en funcionamiento y por consiguiente el mantenimiento a los aparatos de refrigeración fue nulo.

Durante los días fuertes de calor en ocasiones se opta por no tener clases, por lo que el sistema educativo tendrá que evaluar la situación, la ventaja que tienen es que ya conocen como trabajar a distancia, esto con la finalidad de no exponer a los menores a sufrir alguna complicación de salud derivada del calor.