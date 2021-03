BC haciendo historia en el panorama gastronómico

Para mí es un privilegio y me da una especial emoción poder compartirles buenas noticias: Dos Chefs de nuestro estado fueron reconocidos por la Canirac a nivel nacional. Y, ¿por qué me da esa emoción? Les platico que es la primera vez que nuestra Cámara otorga dos premios a una sola entidad, de nueve que entrega cada año. Es algo histórico y me da gusto ser parte de esta distinción.

La Canirac reconoce a lo mejor de la gastronomía del país desde hace 28 años, cuando se instituyó el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero, para aplaudir a miembros integrantes de la actividad económica restaurantera que han aportado, investigado, innovado y/o promovido el arte culinario, así como el manejo higiénico en la operación de sus establecimientos, la excelencia en el servicio y la alta calidad de los alimentos que expenden.

Los candidatos son seleccionados por su nivel de cultura empresarial dinámica y moderna, contando con reconocido liderazgo y una gran vocación de servicio, de manera que los restaurantes ganadores son exitosos, con resultados positivos y concretos.

Este reconocimiento se entrega en diferentes categorías y los participantes son convocados anualmente por la Comisión Ejecutiva Nacional; los ganadores son seleccionados por un jurado calificador, integrado por distinguidas personalidades de la industria restaurantera y de la gastronomía nacional, así como por proveedores, consultores y autoridades.

De tal manera que para la premiación de este 2021, en Baja California se obtuvieron dos galardones: uno para la Chef Adria Montaño y uno para el Chef Javier Caro.

Adria es propietaria del restaurante Georgina, ubicado en Tijuana, y quien define su concepto como una cocina clásica y moderna; una experiencia honesta, sofisticada y sin maquillaje. Sin duda es una joven talentosa que ha logrado sobresalir dentro de la industria en poco tiempo.

Por su parte, el Chef Javier Caro recibió el Premio por su restaurante La Justina, ubicado en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, donde el joven ha destacado por sus ideas innovadoras en el ámbito culinario y restaurantero, posicionando a La Justina en el gusto de los comensales que acuden a la Ruta del Vino, ya que un buen vino va acompañado de un buen platillo.

Es así que Baja California sigue dando de qué hablar, gracias a gente talentosa que está colocándose en el panorama nacional e internacional de la gastronomía. ¡Enhora buena para ellos y para nuestro estado!

*El autor es Secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de la Canirac.