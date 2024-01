Áreas verdes y fuentes

Babilonia casi contemporánea a la cultura egipcia, en la Mesopotamia surgió una cultura que, pese a las diferentes dominaciones, fue preservada durante milenios. Una de las leyendas acerca de la existencia de los Jardines Colgantes de Babilonia, atribuyen a este emperador la construcción de los mismos. Según esta leyenda, Nabucodonosor II tenía por esposa a Amytis, hija del rey de los Medos. Para complacer a su reina, Nabucodonosor II habría mandado construir los jardines, construidos de tal forma que recordaran la tierra natal Amytis, totalmente diferente a la región de Caldea. Otra leyenda dice que los Jardines Colgantes de Babilonia habrían sido construidos en el siglo XI a.C., por Shammuramat (conocida en el mundo griego como Semiramis), quien a la muerte de su esposo el emperador asirio Shamsidad V, gobernó el imperio como regente de su hijo Adadnirari III. Fue un gran gobernante; durante su regencia, los asirios conquistaron los grandes imperios de Egipto y la India. Cuando descubrió que su hijo conspiraba para derrocarla, el dolor la llevó al suicidio. La existencia de los Jardines Colgantes es también discutida. En las crónicas de las conquistas de Alejandro Magno, no aparecen menciones a ellos, como tampoco aparecen en crónicas de visitantes posteriores. En los escritos Babilónicos de la época, tampoco se encuentran referencias a ellos. Sin embargo, el geógrafo griego Estrabón, hace una descripción de los mismos en el siglo I a.C., diciendo: “Este consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Éstas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas, y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto.” Posteriormente, un escritor judío que vivió en el siglo I d.C., describió a los Jardines Colgantes de la siguiente forma: "Nabucodonosor ordenó levantar cerca de su palacio elevaciones de piedra, darles la forma de montaña y plantarlas con toda clase de árboles. Por deseo de su mujer instaló además un jardín como los había en la patria de ella." Según cuentan los jardines estaban situados junto al palacio del Rey, precisamente al lado del río, para que los viajeros los pudieran contemplar ya que el acceso estaba prohibido al pueblo. Desde la más alta de las terrazas se situaba un depósito de agua desde el cual corrían varios arroyos. Los Jardines Colgantes de Babilonia probablemente no colgaban realmente en el sentido de estar suspendidos por cables o cuerdas. El nombre proviene de una traducción incorrecta de la palabra griega kremastos o del término en latín pensilis, que significa no justamente colgar, pero si sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. Ya desde tiempos inmemorables las ciudades trataban de embellecerlas mediate espacio a áreas verdes como en la antigua Babilonia, Los espacios verdes son esenciales para el desarrollo urbano sustentable. Los parques, las plazas junto con los árboles urbanos no solo definen en gran medida la identidad y el atractivo de las ciudades: estos espacios abiertos contribuyen además a la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, existe un mínimo de espacio verde recomendable, pero ¿cuál es? Es común que las numerosas publicaciones que hacen referencia al tema se copien y multipliquen. Por ejemplo, uno de los datos más citados es el mítico mínimo de 9m2 de espacios verdes públicos por habitante, que habría recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS) a principios de los 90′s. En algunos casos se habla de 10m2 y en otros 12m2 siempre citando la misma institución. Sin embargo, nos ha sido imposible encontrar el documento fuente, inclusive revisando los documentos incluidos en los archivos del sitio web de la OMS. Quizás exista un documento que en algún momento haya sugerido este valor, pero la fuente en sí no es lo que interesa sino conocer cuál fue el criterio para determinarlo. En el caso de nuestra ciudad de Mexicali es urgente contar con espacios y áreas verdes, algún día veremos fuentes espectaculares que hagan atractiva nuestra ciudad y mejore la calidad de vida de los cachanillas, no repliquemos el nuevo centro histórico.