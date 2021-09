Apúrale Bonilla

Le quedan dos meses a Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California, el pendenciero de la Liber, que sabe a quién echarle bronca y denostarlo y a quién ni siquiera lo menciona. Desde el triunfo en las elecciones de 2019, Jaime Bonilla había hecho el compromiso de llevar a la cárcel al Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Kiko Vega, antecesor de Bonilla por supuesto robo a las arcas estatales y abuso de poder, incluso, por no haber pagado agua de su casa por años. Estamos en el mes de la patria, septiembre, han pasado meses y Kiko Vega sigue en libertad, lo más que logró es que Brenda Ruacho, esposa de Kiko, devolviera unos cuantos millones que había depositado en una cuenta propia. Kiko no ha sufrido un soponcio, como diría mi madre, por la persecución de Bonilla. Desde hace 104 años se había establecido en nuestra Constitución Política la figura del Juicio Político, sin embargo a más de un siglo ningún juicio político ha culminado en nuestro país. “La culminación de un juicio político, comentaba el profesor universitario de Derecho Constitucional en la UNAM, Francisco Burgos, que es una resolución por parte del Senado de la República, implica destituir a un servidor público e inhabilitarlo por 20 años”. Pero con la reforma ahora se están aplicando 30 años de inhabilitación. No se ha iniciado un juicio político contra Kiko Vega, se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía del Estado, incluso, fueron y catearon la casa del ex gobernador sin resultados por lo que hemos visto que prueben que Kiko Vega se robó millones de pesos del erario. Inhabilitarlo por 30 años sería un regalo para el ex gobernador panista. En casi tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha detenido ni encarcelado a ningún gobernador o ex gobernador. En administraciones anteriores, 16 gobernadores han caído a la cárcel, la mayoría priistas, le recuerdo algunos nombres: Mario Villanueva Madrid de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michocacán y Flavio Ríos, de Veracruz y el panista Guillermo Padrés, de Sonora, quien goza de libertad. De Kiko Vega solo ha quedado en una rabieta de Bonilla, mientras que otros personajes están en la cárcel y algún día saldrán a disfrutar de sus millones que por cosas de la justicia les serán devueltos, uno de ellos podría ser Javier Duarte, de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y a quien, por cierto, en mayo de 2020, una jueza confirmó la sentencia de duarte de 9 años de prisión, pero ordenó regresarle 40 inmuebles que le habían decomisado. Bonilla Valdez terminará su administración sin haber podido, ni siquiera, que un juez otorgara una orden de aprehensión en contra de Kiko Vega. No defiendo a Kiko Vega, pero si pareciera que en Baja California hay promesas que quedan en el aire. Par terminar, le pregunto a Jaime Bonilla si ya está analizando el caso ISSSTECALI o le importa un comino. También sobre el incremento de homicidios en el Estado, terminará su gobierno con saldo rojo, muchos muertos y pocos homicidas sentenciados.

* El autor es Periodista independiente