Amenazan con descuentos a burócratas

Comentan que hay muchos sindicalizados que están molestos con su líder, Manuel Guerrero Luna, pues a quienes no han ido a las recientes protestas, ya les lanzó la advertencia de descuentos en su sueldo.

Guerrero Luna giró una circular en la que señalaba que los que no asistieron a las asambleas tenían cuatro días hábiles para presentar su justificante y evitar el respectivo descuento en su pago.

La sanción por no acudir a las protestas va del 1 ó 2% de multa, así como un día de sueldo, y dicha información será pasada a los respectivos gobiernos para su descuento.

Lo curioso del tema es que todo indica que les descontarán por haber seguido trabajando en lugar de parar labores para realizar la protesta, sobre todo la del pasado 4 de febrero cuando a pesar de tener la reunión pactada ya con la autoridad, decidieron convocar a los trabajadores para ejercer más presión. Al ver que recibió muchas críticas, el líder sindical “cambió de opinión” y señaló que no habría descuentos en el siguiente pago de sus sueldos, pero que pudieran hacerse acreedores solo a la multa de 2%.

Ahora habrá que ver qué hacen con los trabajadores que decidieron no acudir al plantón del jueves en el Ayuntamiento de Mexicali para exigir bases, arriesgándose a enfermar por Covid-19 o dejar sus labores solo por la falta de negociación de su líder sindical quien a pesar de tener las reuniones con las autoridades no ha podido concretar los acuerdos. Por cierto, ya son varios los abogados que señalan que el entregar las bases de los jubilados a los familiares no está por escrito en ningún lado y dicha situación solo se encuentra detallada en el poder legislativo, más no en Ayuntamiento ni Estado como parte de las condiciones generales de trabajo.

El ayuntamiento de Mexicali ha sufrido desde hace varios años incluso para completar la nómina y los pagos de diciembre derivado del alto número de empleados con que cuentan, incluso por encima de Tijuana, el municipio con mayor población de Baja California y México.

Cerca del 80% del recurso del Ayuntamiento se va directo al pago de nómina, pero parece que el Sindicato no tiene reparo en inflarlo un poco más, aprovechando la época electoral y de paso subir sus puntos con los sindicalizados.

Asume Alcaldesa de Tijuana

Karla Ruiz MacFarland es desde ayer la alcaldesa de Tijuana, y ahora todo indica que se quedará hasta que finalice la administración actual.

Ayer, poco antes de las 13:00 horas, llegó al Palacio Municipal y entró por la puerta principal, donde la esperaban Carlos Mora

Álvarez, quien comentan será el Secretario de Gobierno, y Pedro Cruz Camarena, quien será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. A su llegada, la abordaron muchos medios de comunicación, ella dijo que los atendería después, que primero iba a asumir, pero que pronto los atendería.

“Estoy muy contenta, les voy a servir con todo mi corazón… es mi ciudad, estoy muy agradecida”, manifestó.

Adelantó que el próximo domingo anunciará un plan para los próximos 60 días.

Y aunque se anotó como aspirante a candidata de Morena a la Alcaldía, al parecer no se retiraría del cargo en caso de ser la elegida.

A diferencia de su toma de protesta en octubre, en esta ocasión no hubo ceremonia con invitados, simplemente volvió por la puerta principal por un camino que ya conocía.

Por los ajustes a las elecciones, los alcaldes actuales terminarán su gestión el 30 de septiembre.