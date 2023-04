¡Aguas con las aguas!

A pesar de que la playa centro de Rosarito es la más contaminada del País, poco o casi nada han hecho las autoridades municipales para advertir a la gente de los graves riesgos a la salud, que pudieran sufrir al meterse al mar en este lugar.

Ni un solo letrero de advertencia por aguas contaminadas aparece en el sitio, ni siquiera en la zona más afectada. Para darse una idea, los estudios de la Coepris sobre la calidad del agua establecen una medida máxima de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua y en la playa colindante al fraccionamiento Quinta Plaza, los niveles son de ¡mil 483 enterococos!

Los paseantes caminan por el lugar y hasta se bañan en esa zona, donde a la fecha hay un río de aguas negras que corre de las tuberías sanitarias de ese fraccionamiento, sin que nada lo detenga, pues al parecer las reparaciones en el sitio podrían tardar hasta 2 meses. Pero para las autoridades municipales ha sido más importante mantener las playas abiertas, como si no pasara nada, pues ¿cómo empañar la llegada de turistas para esta Semana Santa?, ya que la playa es el principal atractivo turístico de Rosarito.

Pero ¿y la salud? Como dirían por ahí, que cada quien se rasque con sus propias uñas y que sean los visitantes, mal informados, quienes tomen los riesgos por su cuenta, pues si el mar está contaminado, por consiguiente la arena también lo está.

Tijuana por ejemplo, que también tiene playas contaminadas, al menos ya las cerró y si bien no es garantía de que la gente no acuda, al menos hubo el interés de advertir a los bañistas sobre los riesgos de bañarse en esas aguas, que no son aptas para el recreo, si no de qué sirve la advertencia de la Cofepris sobre la condición del agua si las autoridades no hacen nada.

RESPONSABLE

Luego de que al inicio de la pasada administración municipal de Mexicali a cargo de Marina del Pilar Ávila Olmeda se diera a conocer el robo de 3 millones de pesos de Bienestar Social Municipal ahora se conoció que ya se tiene un responsable e incluso la reparación del daño.

La ahora alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, dio a conocer que el responsable reparará el daño generado al Ayuntamiento pagando el dinero en 36 pagos de 83 mil 333 pesos, lo cual quedó asentado por un juez y en caso de no cumplir será detenido.

Más allá del hecho de que se regrese el dinero, lo importante es que se dio con el responsable y el mensaje que esto deja para quienes realicen este tipo de actos, y aunque parece que el responsable del robo no visitará la cárcel ya que al parecer cuenta con los recursos necesarios para regresar lo hurtado, quienes se dieron cuenta de lo sucedido lo pensarán dos veces en hacerlo.

MENSAJE

El gobierno de los Estados Unidos, que comanda Joe Biden, mandó al mundo un fuerte mensaje al enjuiciar al ex presidente, Donald Trump, a quien sustituyó en el cargo.

Trump enfrenta 34 cargos criminales y es el primer ex mandatario de ese país que es llevado a juicio en Estados Unidos.

Haciendo una comparativa, en México, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló en varias ocasiones que enjuiciará a los ex presidentes, y aunque nunca hubo un cargo en específico, todo quedó en una consulta ciudadana que no llevó a nada. Por lo que se ve, parece que los ex presidentes, Felipe Calderón

Hinojosa, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto seguirán tan tranquilos como hasta ahora, uno paseando por cada evento de Fórmula 1, otro en su rancho y el tercero en su recorrido por Europa.