Abanderan líderes nacionales a Jones

Ayer los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD formalizaron la precandidatura de Lupita Jones Garay para la gubernatura de Baja California por la Coalición “Va por Baja California”.

Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano Grijalva acudieron a la capital bajacaliforniana para mostrar unidad y abanderar a la ex miss universo y empresaria mexicalense de cara a la contienda el próximo 6 de junio.

Los líderes reiteraron que hay unidad para buscar los votos de los bajacalifornianos, por lo que señalaron que trabajarán en conjunto en un evento que reunió a más de 300 personas y que en determinados momentos se tuvo que restringir el acceso debido a los protocolos de Covid-19.

Entre los presentes se pudo ver a la precandidata a la alcaldía de Mexicali, Eva María Vásquez, así como a la precandidata de Ensenada, Brenda Mendoza; también algunos de los aspirantes a candidatos a diputados locales.

Por cierto, parece que al PAN ha vuelto uno de sus “hijos pródigos” ya que se le vio en el evento a Héctor Guillermo Osuna Jaime e incluso el líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés se dio tiempo de saludarlo y agradecerle el participar en el proyecto mientras daba su discurso.

Según se dice en el interior del PAN, Héctor Osuna Jaime quien ya ha sido diputado local, alcalde de Tijuana, Senador de Baja California, precandidato a gobernador por el PAN y candidato a Gobernador por Movimiento Ciudadano sería el coordinador de la campaña de Lupita Jones.

Hay que recordar que Osuna Jaime fue también consejero tanto estatal como nacional del PAN, por lo que conoce de pies a cabeza la estructura del partido; ahora habrá que esperar que confirmen que será quien guiará la campaña en Baja California por la coalición “Va por Baja California”.

Alistan candidaturas

Si los astros no cambian su rumbo, la regidora de MC en Rosarito, Norma Angélica Llamas Covarrubias, será la candidata de ese organismo político para buscar el voto ciudadano a la alcaldía de este municipio.

En la sesión del Cabildo, celebrada este jueves, se pretendía que la edil solicitara permiso para ausentarse del cargo, mientras se aventura en los intrincados caminos de las candidaturas, pero según se comenta quería, solo dios sabe por qué, que su permiso saliera con fecha anterior a la solicitud, lo que por supuesto era carne fresca para los leones en tiempos políticos.

El punto se “bajó” en el espacio de asuntos generales y llama la atención que nadie, aparte del Síndico, José Luis Zazueta, supiera que en lo que compete a este espacio, los temas pueden pasar o no, ya que no están agendados en el orden del día.

Llamas Covarrubias se ha destacado por sostener continuos encontronazos con la alcaldesa Araceli Brown, en no pocas sesiones de Cabildo, así es que no faltó quien dijera que el hecho de que se bajara el punto, es decir que no se presentara, solo evitó confrontaciones entre ambas ediles.

Por cierto, hasta el momento ningún integrante del Cabildo ha solicitado licencia de manera formal para ausentarse de su cargo, e ir en la búsqueda de otra posición o reelección, lo que sí es que desde hace unos días, en los boletines de prensa y promociones del gobierno municipal, aparece la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, como una manera de desligarse de la promoción gubernamental, lo que presupone que a Brown Figueredo no dejará el cargo para una reelección si los números le favorecen

Sin síndico en Tijuana

Resulta que la síndico de Tijuana, Melly Espinoza, solicitó licencia a su cargo, lo cual fue autorizado por Cabildo.

Lo malo es que su suplente, María de Lourdes Ibarra Esparza, declinó a aceptar el cargo de Síndico Procurador, pues dijo que por motivos de salud no podía hacerle frente a esta responsabilidad, ya que ella y su familia tenían covid.

Así que la Sindicatura se encuentra sin un titular al frente, pues el permiso de Espinoza es de 30 días.

Ella es aspirante a la Alcaldía de Tijuana y está esperando, como otro y otras, que Morena de a conocer quién es el elegido para representarlos.