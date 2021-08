500 años de la caída de México-Tenochtitlan

Para muchos mexicanos la historia es cosa del pasado y no sirve para nada, recordar fechas, sucesos y personajes no es importante, para mí si lo es. Incluso este día no hablaré de gobernadores pendencieros, ni diputados serviles, ni de la fallida estrategia de seguridad en Baja California, hoy quiero contarles algo de que ocurrió hace 500 años, la caída del imperio Mexica, la caída de México-Tenochtitlan.

El actual gobierno federal quiere reencontrarse con el pasado y tratar de recomponer la historia del país. Un ejemplo fue el haberle cambiado el nombre el “Árbol de la Noche Triste”, donde se supone lloró Hernán Cortés tras su derrota por las huestes de Cuauhtémoc, no Cuauhtémoc Cárdenas ni Cuau Blanco. Así es ahora le han nombrado “El Árbol de la Noche Victoriosa”.

Este 13 de agosto s cumplieron 500 años de la toma de México-Tenochtitlan por los españoles y los indígenas que se les unieron. Según cuenta el cronista Bernal Díaz del Castillo la gran ciudad estuvo sitiada “fueron noventa y tres días de sitio”, pero no solo estaban a la orden de Hernán Cortés para entrar, sino que el capital Cortés había dado la orden de cortar el suministro de agua dulce que llegaba a México-Tenochtitlan desde los manantiales de Chapultepec y evitando el envío de alimentos nos comenta Bernal Díaz del Castillo: “y digamos cómo siempre andaban dos bergantines de los que tenía Cortés en su real a dar a caza a las canoas que metían agua y bastimentos”.

Pero no únicamente las armas diezmaron a los guerreros mexicas, miles de indígenas murieron a causa de la viruela que habían importado los ibéricos, como nos narra Fray Bernardino de Sahagún en el Capítulo XXIX de la Historia General de las Cosas de la Nueva España: “Ante que los españoles que estaban en Tlaxcalla viniesen a conquistar México, dio una pestilencia de viruela en todos los indios en el mes que llaman Tepeílhuitl, que es al fin de septiembre. Desta pestilencia murieron muy muchos indios”.

¿Ante qué ejército se enfrentaban los Mexicas? Según las crónicas, Pedro de Alvarado estaba en Tlacopan al frente de 30 caballos, 18 ballesteros, 150 peones de espada y rodela, y 25 mil tlaxcaltecas; Cristóbal de Olid estaba en Coyoacan al frente de 36 caballos, 18 ballesteros, 160 peones de espad y rodela, y 30milhuejotzingas;GonzaloSandovalestabaenIztapalapaal frente de 24 caballos, 4 escopeteros, 13 ballesteros, 150 peones de espada y rodela, y 30 mil huejotzingas, cholulas y chalcas y Hernán Cortés estaba a cargo del asalto por el agua, al oriente del lago de Texcoco, al frente de 13 bergantines y325 españoles.

Poco a poco, el hambre y la sed fueron venciendo a los mexicas, desesperados algunos salían de noche, pero los que se quedaban solos “se alimentaban de raíces, y bebían agua salobre de la laguna, dormían entre los muertos y estaban en perpetua hedentina”, afirmó López de Gomara.

Con la captura de Cuauhtémoc por un español llamado García Holguín quien lo lleva frente a Hernán Cortés. Bernal Díaz del Castillo añadió a la captura “cuando se lo decía llorabamuchaslágrimasysollozos,ytambiénllorabanotrosgrandes señores que consigo traía”. Con ello se marcó la caída de México-Tenochtitlan: “Prendióse a Guatemuz y sus capitanes en trece de agosto, ahora de vísperas, en día de Señor San Hipólito, año de mil quinientos veintiún años”, anotaba Bernal Díaz del Castillo, hace años.

* El autor es Periodista independiente.