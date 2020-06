5 sangres/Dir. Spike Lee

El estreno de la más reciente película de Spike Lee no podría haber llegado en un momento más adecuado. Las ciudades estadounidenses arden ante las protestas antirracistas “Black Lives Matter” (las Vidas Negras Importan), después del asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, Minnesota.

El Presidente de Estados Unidos pretendía realizar su “rally” justo el 19 de junio, fecha denominada Juneteenth, día de la libertad, en conmemoración de la fecha en 1865 en que el general de la Unión, Gordon Granger, proclamó la libertad de los esclavos en Texas. En ese preciso día, en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, escenario del peor incidente de violencia racial en los Estados Unidos (la masacre de Tulsa, 1921), el innombrable presidente 45, programó su mitin para, indudablemente, enviar un mensaje a sus deplorables seguidores.

Finalmente el evento (cambiado al día 21) fue un rotundo fracaso, gracias a miles de adolescentes que se organizaron a través de Tik-Tok para abarrotar los boletos. Troleando de manera extraordinaria la campaña presidencial.

En este ambiente de tensión racial vivido en plena pandemia, la cual se encuentra en su punto más álgido, Spike Lee presenta su versión del Tesoro de la Sierra Madre (John Huston, 1948) a manera de catecismo sobre las atrocidades que han sufrido los afroamericanos a lo largo de la historia de Estados Unidos.

Lee inicia la cinta con una crestomatía que incluye a Muhammad Ali diciendo “mi consciencia no me permite ir a matar a mi hermano, ni a alguien de piel obscura, pobre o hambriento en el lodo, por los poderosos E.U.A. ¿Por qué dispararles? Nunca me llamaron negro (nigger), nunca me lincharon. No me robaron mi nacionalidad”. Entre imágenes de la guerra de Vietnam, también aparece Malcolm X y Kwuame Ture afirmando que Estados Unidos le declaró la guerra a los negros, así como Angela Davis advirtiendo que “quizá enfrentemos un periodo de total fascismo muy pronto”. De fondo las canciones Inner City Blues y What’s going on? de Marvin Gaye, que será una constante durante la cinta.

Corte a Ciudad Ho Chi Minh (antes Saigón) en la actualidad, donde se reencuentran, después de años sin verse, cuatro veteranos de la guerra de Vietnam. Están oficialmente de regreso para recuperar los restos de uno de sus compañeros caídos en acción. Mientras celebran en un bar con unas bebidas es evidente el carácter de cada uno, sobresale Paul (Delroy Lindo), quien se queja de haber sido maltratado al regresar de la guerra y que “es hora de echar a los inmigrantes y construir el muro”, admitiendo que votó por el “Presidente Espolones Falsos”, como le llama Otis (Clarke Peters).

Lee evidencia con esto la inexplicable existencia de afroamericanos que han caído en los engaños Trumpistas, en búsqueda de enemigos a quienes culpar por sus desgracias.

Pronto se revela que el grupo de amigos, los 5 sangres, no solo ha ido a recuperar los restos del líder de su escuadra, también están en busca del oro que encontraron y escondieron durante la guerra. La recompensa que se merecían. Retomar lo que siempre les perteneció.

Con esto Spike Lee embarca a los cuatro veteranos, y al hijo de Paul, que los alcanza inesperadamente, en una aventura que es prácticamente un remake de “Sierra Madre” y al igual que aquella es una condenación de la avaricia y de igual manera repite exaltadamente la proclamación bíblica que el dinero es la raíz de toda maldad.

Esto, además, visto a través del lente de Lee inevitablemente engloba la historia negra de los Estados Unidos, demostrando que es precisamente la avaricia la que ha ocasionado durante siglos el sufrimiento de la raza negra en ese país, iniciando con la esclavitud que los llevó a esas tierras.

La cinta tiene un propósito claro, el problema está en la ejecución, definitivamente no es de las mejores de Lee, como se ha manejado en muchos medios, desde su estreno en Netflix hace dos semanas. No, no tiene ni la mitad de calidad de El Infiltrado del KKKlan (BlacKkKlansman, 2018), que le valió un Óscar a Lee. Lo que si tiene es actualidad, pero eso es inevitable, nada ha cambiado en décadas y los recientes eventos lo han sacado a la luz una vez más (el asesino de Floyd salió bajo fianza pagada por donaciones).

Con una narrativa que va de drama a aventura a crítica social a comedia a acción de serie b, la película es más que inconsistente y en cuanto a su aspecto técnico raya en la mediocridad, sin embargo es una película que gracias a la consistencia en el mensaje de Lee, no deja de ser importante.

“Madre. Hay demasiadas de ustedes llorando. Hermano. Hay demasiados de ustedes muriendo.

“Ya sabes que debemos encontrar la forma de traer algo de amor aquí, ahora.”

