1ra. dama periodista en las Grandes Liga

“Del mar el mero y de la tierra el cordero”… Dicharacho castizo.-o-o-o** Hoy, 21 de mayo, hace 64 años que Doris O’Donnell, periodista del “Cléveland News”, fue expulsada del palco de la prensa del Feanway Park, porque esos sitios de trabajo eran exclusivos para hombres. Es más, estaba prohibida la entrada a tales palcos toda mujer en cualquier actividad, ni siquiera las aceptaban de visita. Pero Doris continuó su lucha, y semanas después, logró cubrir a los Indios de visita en el Griffith Stadium, de Washington. La primera dama que trabajó en un palco de prensa en las Mayores. Doris fue una reportera insigne en todas las fuentes. Murió en septiembre de 2015, a los 94 años de edad. ¡Una compañera para recordarla eternamente!… ** Como la del Bambino, ¿la Maldición de Albert Pujols? ¡¿Quién sabe?! Pero en cuanto lo dejaron libre en Anaheim y apareció uniformado de Dodger en Los Ángeles, cayó Mike Trout en la lista de los lesionados, nada menos que durante dos meses mínimo. Se dañó una pantorrilla… ** El outfielder de los Mets, Kevin Pillar, dijo ayer jueves…: “Tan pronto como los médicos lo autoricen quiero volver a jugar”. Pillar es tratado por la fractura que sufrió en la nariz, cuando el lunes fue golpeado por una recta a 95 millas por hora del pitcher de los Bravos, Jacob Webb. Todavía no se sabe cuánto tiempo necesitará para recuperarse…

“Estoy de acuerdo en que las mujeres no votemos, porque siempre tenemos algo más importante qué hacer”… Eva Arguiñano.o-o-o-o** El nuevo record impuesto por Gerrit (Nat King) Cole es de mayor número de strikeout entre dos bases por bolas. Y es de 62. La anterior marca era de 57, y la tenía Corbin Burnes (Cerveceros)… ** Lo primero que hizo Christian Yelich (Royals), al regresar de su lesión en la cintura, fue ir al locker de Salvador Pérez, el valenciano receptor del equipo, para felicitarlo por sus nueve jonrones y 27 carreras impulsadas… ** El mánager de los Medias Blancas, Tony LaRussa, amigo incondicional del beisbol serio, formal, dijo que no aceptará violaciones de las Reglas no escritas a Yasmín Mercedes, un novato que sacó un jonrón en 3-0 ganando 16-4. “Aquí se cumplen las Reglas no escritas”, recalcó el histórico mánager… ¡Vas bien, Tony LaRussa, vas bien!... -o-o-o“Disfruta de las pequeñas cosas, y te darás cuenta de que no son tan pequeñas”… La Ruleta de las Suerte”.Gracias

