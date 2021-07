1% cada día

En 2003 la organización Ciclismo británico que aglutina el ciclismo profesional en el Reino Unido a partir del 2003 tendría un cambio dramático con la contratación de Dave Brailsford como director de desempeño. Desde 1908 a la fecha, casi 100 años, habían conseguido una medalla de oro en Juegos Olímpicos, y en todo ese tiempo ningún ciclista británico había ganado el Tour de Francia,la carrera más famosa del planeta, la cual por cierto ahorita está en su versión 2021. Incluso un famoso fabricante de bicicletas ya no quería vender en Inglaterra su producto para que no se identificara con los ciclistas británicos. QUÉ HACE BRAILSFORD Dave tiene una filosofía que empieza aplicar con los ciclistas. Consiste en la agregación de ganancias marginales, que es una filosofía que aspira alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que hace. Si se mejora un 1% de cada uno de los aspectos del ciclismo habrá obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo. Empezaron a rediseñar los asientos para hacerlos más cómodos, aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Los ciclistas empezaron a usar shorts con sistemas eléctricos de auto calentamiento que les permitiera mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban. Comenzaron a usar sensores de biorretroalimentación para monitorear la manera en que cada uno de los atletas respondía a diferentes entrenamientos. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes para ver cuáles eran los mejores para recuperar los músculos dañados. Incluso contratan a un Doctor para que les exponga la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Investigaron qué tipo de colchón y almohada para descansar mejor. RESULTADOS Con todos estos cambios y mejoras que se fueron realizando lo que se logra es lo siguiente: 2008 en los Juegos Olímpicos de Pekín obtienen el 60% de las medallas disponibles. Y cuatro años después, en Londres, rompen nueve récords olímpicos y siete récords mundiales. Ese mismo año de 2012 el británico Bradley Wiggins ganó el Tour de Francia, en 2013, 2015, 2016 y 2017 el británico Chris Froome ganó también el Tour, lo cual le da al equipo británico cinco victorias en seis años del Tour. QUÉ HACER. James Clear en su libro Hábitos Atómicos resalta que muchas veces pensamos que grandes logros requieren grandes acciones cuando en realidad se necesita pequeñas mejoras del 1% que son casi imperceptibles pero a la larga son muy significativas. Si aplicas una mejora el 1% cada día en tres semanas has mejorado ya un 23% e incluso si has empeorado un 1% cada día tu resultado es una disminución del 19% en total. Es mejor el índice de mejora que el de empeorar. Un pequeño cambio que hagas en tu comportamiento diario es de un gran impacto en tu vida. Es muy diferente como terminas. Si ganas 100 pesos diarios y ahorras 1 no es lo mismo que si gastas 101 pesos diarios. Esos dos pesos es un mundo de diferencia. Por último estimado lector nunca es tarde para empezar un pequeño hábito positivo, no es necesario Grandes acciones para resultados idem. Con el 1% más que suficiente.