'Tale of the Lion King' está de vuelta en Disneyland Park

Anaheim, California.- Con grandes voces, danza y percusión, la adaptación teatral de "Tale of the Lion King" regresa al Disneyland Park totalmente en vivo en el Fantasyland Theatre.

Ubicado a unos cuantos metros de la atracción Small World, esta historia presenta una adaptación de "The Lion King" con arreglos musicales y coreografías originales.

Te puede interesar: Color, coreografías e historias clásicas regresan con Fantasmic! en Disneyland

Los espectadores disfrutarán de cerca una manera de honrar e inspirar a las raíces culturales de esta historia atemporal.

El show debutó en 2019

Antes de la pandemia, este show que tuvo su debut en el 2019 en el Disney California Adventure, está narrado por una compañía itinerante conocida como The Storytellers of the Pride Lands, que recrea la historia de cómo un cachorro de león se convirtió en rey.

Te puede interesar: Disneyland celebra medio siglo del Main Street Electrical Parade

En el transcurso del viaje actoral, se escuchan temas como "Circle of Life", "Hakuna Matata" y "Can You Feel the Love Tonight".

Los majestuosos vestuarios se distinguen por colores vibrantes, capas de telas y sombreros de estilo africano.

Te puede interesar: Disneyland ofrece descuento para residentes de Baja California

Gran pantalla

En la parte trasera del escenario hay una gran pantalla que proyecta el ambiente para cada escena, además la pantalla sirve como un dispositivo de narración adicional que respalda la historia que el conjunto de narradores comparte en el escenario en vivo.

El público puede bailar al ritmo de bailes como el africano, house, stepping, jazz funk y contemporáneo.

Te puede interesar: Disneyland Resort celebra el día de Star Wars

Este show forma parte de las novedades del verano 2022 en el Disneyland Resort.