Color, coreografías e historias clásicas regresan con Fantasmic! en Disneyland

Anaheim, California.- Desde el minuto uno en el que se escucha la estruendosa partitura musical, Fantasmic!, en el Disneyland Park, envuelve a todos en un mundo de emocionantes escenas llenas de color, coreografías únicas e historias clásicas.

Este popular espectáculo nocturno que regresa a las aguas del Río de América, ubicado al frente de la atracción “Piratas del Caribe”, arriba a su tercer escalón de vida.

Te puede interesar: Disneyland ofrece descuento para residentes de Baja California

Al caer la noche, Mickey Mouse sueña que es el aprendiz de brujo y se enfrenta a malvados villanos, usando el poder de su imaginación para salvar el día.

Fantasía sobre el agua

Mientras eso sucede, se mezcla la fantasía con historias como "El libro de la selva", "Piratas del Caribe" y algunas de las princesas más representativas que cobran vida sobre balsas y los barcos que flotan sobre el río.

Te puede interesar: Disney presenta nuevos espectáculos para los fanáticos

Para la celebración se incluyeron canciones como "Friend Like Me" y "A Whole New World" del clásico de Walt Disney Animation Studios, "Aladdin".

Además los espectadores pueden admirar las pantallas de niebla que sirven para proyectar en nueve metros de alto momentos de las historias de Disney.

Te puede interesar: Disneyland Resort celebra el día de Star Wars

Piratas fantasmas

La adrenalina se siente en su máxima potencia cuando una tripulación de piratas fantasma maneja un misterioso barco que aparece en los ríos y entre acrobacias ejecutan todos los espectaculares duelos y caídas.

El momento cumbre llega cuando la malvada Maléfica de “La bella durmiente” se eleva una altura de 13 metros en 17 segundos, antes de transformarse en el dragón, pero a diferencia de ediciones pasadas, para este regreso, el dragón deja de ser físico, para proyectarse de manera digital.

Fotos: Andrea García

Te puede interesar: Hasta por los aires: Disney lanza avión de Star Wars

Lo que no cambia es las llamaradas de lumbre que lanza en apariencia por su ocio y se esparcen por lo ancho del Río.

Al final Mickey Mouse deja de soñar como el aprendiz y regresa a su estado natural.

Te puede interesar: ¡Regresan los abrazos a Disney!

Al detalle

13 de mayo de 1992 fue su debut

18 mil libras pesa el dragón

25 segundos es el tiempo que el dragón expulsa fuego

21 fuentes son las que hay para el show

6 de esas fuentes se llaman, cola de ballena.

30 metros mide una serpiente que se desliza en el show

25 minutos es el tiempo del espectáculo

Para saber

El escenario principal de Tom Sawyer Island, donde se realiza Fantasmic!, incluye alojamiento subterráneo para muchos efectos especiales, fue construido especialmente para el show.