Disney presenta nuevos espectáculos para los fanáticos

Tijuana, B.C.- La magia del Disneyland Resort no termina y a partir del 28 de mayo, se estrenará el nuevo espectáculo teatral “Tale of the Lion King” en el Fantasyland Theatre.

Este es la adaptación original de teatro de cuentos de “The Lion King” que Disney contará con un nuevo set de coreografía, un emocionante canto, además del baile y la percusión.

Te puede interesar: Exposición en SD explora un mundo sin espacio para humanos y animales

En febrero pasado, el complejo de atracciones presentó “Celebraré Souldully”, que ofrece experiencias que honran la herencia y la cultura afroamericana y para el junio programó como el Mes de Black Music Month, donde los visitantes están invitados a continuar la celebración con entretenimiento en vivo todos los días, ofertas especiales y más.

Además de ese espectáculo teatral, del 1 de junio al 4 de julio, “The Soul of Jazz: An American Adventure”, será una exhibición itinerante que ilustra el legado y la historia dinámica del jazz, la muestra estará en el Downtown Disney District, de forma gratuita para todos los visitantes del resort.