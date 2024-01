South Coast Plaza y This Is About Humanity se unen para ayudar a Tijuana

Mediante un evento único combinó moda y filantropía, Yolanda Selene Walther-Meade, cofundadora de la fundación "This Is About Humanity", y South Coast Plaza, un reconocido centro comercial al sur de Los Angeles, fortalecieron sus lazos. Ambos se unieron en un esfuerzo conjunto para promover causas benéficas el pasado sábado.

Anahi Arata, Fashion Curator en South Coast Plaza y una renombrada embajadora de marcas exclusivas, organizó una celebración de cumpleaños para Yolanda Selene Walther-Meade, destacando la misión de "This Is About Humanity". El evento incluyó una venta exclusiva de prendas de diseñadores de alta gama, entre ellos Oscar de La Renta, que presentó un pop-up store en honor a Yolanda.

Te puede interesar: Anuncian cinco nuevas rutas para Aeropuerto Internacional de San Diego

Debra Downing, directora ejecutiva de South Coast Plaza, expresó su entusiasmo por la colaboración: “Estamos encantados de conocer más de la fundación 'This Is About Humanity' y sumarnos a esta experiencia”.

Un porcentaje de las ventas de este evento especial será destinado a la fundación, apoyando su compromiso con la educación, salud y bienestar en comunidades vulnerables.

Te puede interesar: Monster Jam llega al Snapdragon Stadium de San Diego

El evento especial reunió a personalidades de Los Ángeles, Rancho Santa Fe, San Diego y Tijuana, incluyendo a Mónica Fimbres, David Pérez-Tejada, los chefs Adria Marina y Flor Franco, Dani Flowers, Maru Riqué, Felipe Raúl López, Liz Calvario y Álvaro Ávila, quienes disfrutaron de la experiencia del pop-up store y apoyaron a la Fundación "This Is About Humanity".