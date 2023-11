Rhiannon Giddens y Silkroad Ensemble en SD: Unión mediante la música

La gira "American Railroad" es una mirada a aquellos olvidados que construyeron la historia de Estados Unidos.

San Diego, California.- Desde el teatro Balboa en San Diego, el Silkroad Ensemble (Ensamble de la Ruta de la Seda) ofreció su tercera presentación de la gira "American Railroad", bajo la dirección artística de Rhiannon Giddens. Reconocida como cantante, violinista folclórica y bajonista, Giddens es considerada una de las voces contemporáneas más influyentes en la música tradicional estadounidense.

Gracias a las gestiones de La Jolla Music Society, Giddens llegó acompañada de los músicos que conforman el ensamble, creado por el virtuoso violonchelista Yo-Yo Ma en 1998. Cada miembro del ensemble es un virtuoso en su instrumento. En este homenaje a aquellos que construyeron el ferrocarril transatlántico estadounidense, en gran parte en condiciones de explotación, el Silkroad Ensemble interpretó obras encargadas a destacados compositores como Cécile McLorin Salvant, Suzanne Kite y su propia integrante, Wu Man. Además, presentaron nuevos arreglos preparados por su directora.

Te puede interesar: Revelan elenco y producción de “Passengers” en teatro de Old Globe

Rhiannon Giddens, conocida por su interpretación de música folklórica antigua de Estados Unidos, especialmente la afroamericana menos conocida, lideró el ensemble multicultural con un tono sereno, a veces incluso meditativo. El Silkroad Ensemble, en su característico estilo, brindó espacio tanto a cada uno de sus músicos como a combinaciones de instrumentos poco convencionales, como el tabla indio, interpretado por el único miembro original, Sandeep Das, las poderosas percusiones japonesas de Kaoru Watanabe y el acordeón italiano de Francesco Turrisi.

Giddens, nueva directora del proyecto de Yo-Yo Ma.

Mazz Swift capta la atención del público

Junto a Giddens, la violinista y cantante Mazz Swift captó particularmente la atención del público. En "Have You Seen My Men?", una composición encargada a la compositora Cecile McLorin Salvant para esta gira, Mazz alcanzó uno de los momentos más destacados de la noche como segunda voz. Luego, con "Swannanoa Tunnel", una pieza arreglada para cuarteto de cuerdas, Swift demostró su virtuosismo con el arco.

Te puede interesar: THT y y New Feet Productions presentarán The Old Globe 'The Frontera Project' en SD

Sin olvidar la esencia unificadora que caracteriza al Silkroad Ensemble, Giddens tomó la palabra y recordó que la música y la cultura nos enseñan que lo que realmente importa no es nuestra apariencia física o el color de nuestra piel, sino el alma. En estos tiempos de conflicto en todo el mundo, hizo un llamado a tomar conciencia de este mensaje.

El teatro Balboa registró llenó total.

Rhiannon Giddens, quien hace apenas dos semanas fue galardonada con el Premio Pulitzer 2022 por su ópera "Omar", se presentó en el teatro con dos recientes nominaciones al premio Grammy por su último álbum solista, "You're The One", en las categorías de Mejor Álbum de Americana y Mejor Interpretación de Raíces Estadounidenses, por la canción "You Louisiana Man". Con estas dos nominaciones, Giddens acumula un total de diez, de las cuales ha ganado dos.