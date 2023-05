THT y y New Feet Productions presentarán The Old Globe 'The Frontera Project' en SD

San Diego, California.- La compañía mexicana Tijuana Hace Teatro y New Feet Productions de Estados Unidos, presentarán en The Old Globe “The Frontera Project”, una pieza teatral interactiva y bilingüe.

Esta puesta contará con un elenco binacional de Tijuana y San Diego, dirigida por Ramón Verdugo y Jessica Bauman.

Después de diversas giras y festivales en Estados Unidos y Tijuana, México; la producción se presentará del 1 al 4 de junio en el Sheryl and Harvey White Theatre de The Old Globe, ubicado en Balboa Park.

Experiencia teatral interactiva y bilingüe

“The Frontera Project” es una experiencia teatral interactiva y bilingüe, que incorpora además la música y el juego para involucrar activamente al público en una conversación integral sobre la vida en la frontera México - Estados Unidos, más allá de la situación política y la realidad mostrada en los medios de comunicación.

Te puede interesar: Teatro Tijuana: Mendoza, la puesta en escena que enmarca la revolución

De esta manera, más que contar una sola anécdota, se construye un mosaico de pequeñas historias que celebran la riqueza y las complejidades de la vida fronteriza, que a su vez encuentran eco en otros territorios y fronteras del mundo.

La pieza cuenta con textos de Bárbara Perrín Rivemar y del propio elenco conformado por Lourdes Best, Cristóbal Dearie, Jesús Quintero, Jassiel Santillán y Valeria Vega-Kuri, quienes comparten sus historias como residentes fronterizos.

La participación de Tijuana Hace Teatro

Santillán también participa con música original y Quintero desde el trabajo de diseño en el proyecto, bajo la producción general de Jessica Bauman, Jesús Quintero y Ramón Verdugo.

La obra es producto de un diálogo creativo entre artistas de México y Estados Unidos, liderados por Ramón Verdugo (Tijuana, MX) y Jessica Bauman (Brooklyn, EUA), quienes comenzaron a trabajar con un grupo de actores fronterizos desde 2019 para explorar las posibilidades escénicas del proyecto.

Te puede interesar: Tijuana Hace Teatro busca espectadores para asistir gratis a obras

“The Frontera Project”, coproducción de la compañía mexicana Tijuana Hace Teatro y la agrupación New Feet Productions de New York, se presentará en The Old Globe como parte de sus actividades 2023-2024, que incluyen una temporada en Tijuana en otoño próximo y otras giras en Estados Unidos y México.