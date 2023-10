Psicodelia y misticismo: The Brian Jonestown Massacre en San Diego

San Diego, California. – La noche del pasado domingo, The Brian Jonestown Massacre pisó San Diego para presentarse en el House of Blues, ante un público deseoso de gritarle su amor a Anton Newcombe, líder y vocalista de la banda de rock psicodélico fundada en 1990, quien fiel a su estilo respondió con “shhhh” y echándoles bronca entre canción y canción.

Con dos nuevos discos bajo el brazo, TBJM combinó novedades con los ya conocidos por el público. Abrieron la noche con #1 LUCKY KITTY y The Real, material del disco Fire Doesn't Grow on Trees (2022) y Fudge, canción de The Future Is Your Past (2023). Veteranos de los escenarios y acostumbrados al carácter de Anton, los miembros de TBJM cumplieron con el show que los trajo de regreso a SD desde 2022.

La alineación de TBJM ha cambiado casi una decena de veces; su sonido permanece inamovible.

El sonido ácido y la actitud desencantada que caracteriza a TBJM acapararon el ambiente y al público, una combinación de generaciones jóvenes con cincuentones, quienes recuerdan el ascenso y caída de Anton como promesa de los 90. Y acorde a su personalidad, Anton reclamó al baterista Uri Rennet un error tras una canción, haciéndose de palabras con otros miembros de la banda; una escena que recordó al documental que protagonizaron en 2004, ¡“Dig!”.

Joel Gion, con algunos intervalos, se mantiene en la banda desde 1994.

En el setlist de la noche, como no han faltado por años, TBJM incluyó las clásicas Pish y Anemone, himno de la banda considerada de culto. Después de 21 álbumes de estudio y 30 de carrera, TBJM tiene canciones de sobra para interpretar; y con dos nuevas producciones, la flama de Anton Newcombe sigue dirigiendo el sendero que en su momento revivió la esencia del rock psicodélico.

Como contrapeso a la personalidad de Anton, el guitarrista Ryan Van Kriedt.

Para encender la psicodelia, abrió The Asteroid # 4, otro veteranos de la década de los 90.

The Brian Jonestown Massacre continua en su gira por Estados Unidos y brincará el océano hasta Australia para cerrar el 24 de noviembre una gira que inició el 28 de enero pasado en Inglaterra.

