Protagonizan ganadores del Super Bowl famoso anuncio de Disney

San Diego, California.- Justo después de que el último silbato sellara la impresionante victoria de Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI del domingo, los Jugadores Más Valiosos (MPV, sus iniciales en inglés) Cooper Kupp, Aaron Donald y Matthew Stafford se dirigieron a las cámaras de televisión y, con la ayuda de sus familias, gritaron las famosas palabras que todo jugador de la NFL sueña con exclamar: “¡Nos vamos a Disneyland! (We’re all going to Disneyland!)”.

Esta frase es la pieza clave del famoso anuncio de Disney que se emite por todo el país durante el Super Bowl y que cada año protagonizan jugadores estrella del partido.

El anuncio está disponible en redes sociales y canales de televisión nacionales.

Aparecen tres jugadores del Super Bowl

Esta es la primera vez que tres jugadores del Super Bowl aparecen en el anuncio.

El anuncio “what’s next” también cuenta con la participación de varios niños y niñas de Make-A-Wish® cuyo deseo fue atender el partido y apoyar a los Rams, incluyendo a Kupp, Donald y Stafford. Desde 1980, Disney y Make-A-Wish han hecho realidad el deseo de más de 145 mil niños y niñas con enfermedades graves.

Para estos jugadores, este icónico anuncio es solo el principio: su aventura continúa con un corto viaje desde el SoFi Stadium en Inglewood, Ca., sede del Super Bowl LVI, a Anaheim, donde la celebración de la victoria de los Rams en el Super Bowl seguirá con un día repleto de diversión en Disneyland Resort. Kupp, Donald y Stafford se subirán a algunas de las más emocionantes atracciones de los parques temáticos, interactuarán con los personajes Disney más entrañables y vivirán el más mágico de los días.

Desfile festivo de Main Street

Los visitantes de Disneyland Park pueden presenciar el desfile festivo que recorrerá Main Street, U.S.A., en Disneyland Park a la 1:30 PT y que contará con la presencia de los tres jugadores.

Los fanáticos podrán ver el desfile en directo a través de las cuentas @DisneyParks en TikTok y @DisneyParks en Instagram a la 13:30 horas PT.

Será una celebración a la altura de las circunstancias, después de que Kupp, Donald y Stafford fueran parte responsable de la victoria por 23-20 de los Rams contra los Cincinnati Bengals del domingo noche.