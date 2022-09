Pitbull enloquece con su “Can’t stop us now, Summer Tour 2022” en San Diego

Chula Vista, Ca.- No hay fiesta más divertida que la de Pitbull. El cantante de origen cubano se presentó en el North Island Credit Union con su gira “Can’t stop us now, Summer Tour 2022” poniendo a bailar a más de 15 mil almas.

Desde que sale al escenario, Armando Christian Pérez, nombre de pila, pone literal de cabeza a todo mundo con su estela de éxitos, que no te permiten sentarte ni un segundo.

Luego de que Iggy Azalea abriera el espectáculo ante una multitud casi agotada, el intérprete de 41 años apareció en lo alto del escenario rodeado de seis bailarinas.

Sin detenerse

La noche del pasado miércoles, la fiesta de Pitbull nunca se detuvo, no al menos en casi dos horas de música, que ni el respiro permitía.

Gracias por venir esta noche, será una gran fiesta”, dijo a los miles de fanáticos que llenaron el anfiteatro, en su mayoría anglosajón.

Pitbull, el rapero de Miami también conocido como Mr. Worldwide, Mr. 305 y Armando Pérez, era una metralleta de emociones, de movimientos sexys y de ritmos contagiosos que elevaban la adrenalina de todos.

“I Know You Want Me”, “Hotel Room Service”, “Mala”, “2 To Tango”, I Belive that We Will Win’, “Echa Pa Aca”, “Jungle”, ‘Timber”, “Sexy Body” y “Rain Over me”, fueron parte de sus interpretaciones.

Quien ha reinado como el rey de la colaboración trajo al entarimado temas que fueron éxito al lado de Christina Aguilera, Chris Brown, Kesha, Ne-Yo, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias, Daddy Yankee, por nombrar algunos, quienes aparecieron en pantalla.

Rodeado de un gran producción tres pantallas monumentales al centro, lanzallamas, luces de estroboscópicas y humo, Pitbull tuvo una explosiva presentación en donde no olvidó saludar al público de Tijuana y Rosarito.

A detalle

Inicio: 21:00 horas

Final: 22:40 horas

Canciones: Más de 25

Gira: “Can’t stop us now, Summer Tour 2022”

Fecha: Mie 21 sep