Peso Pluma traerá los corridos tumbados a SD

San Diego, California.- Hassan Emilio Kabande Laija o mejor conocido como Peso Pluma, traerá sus corridos tumbados a San Diego.

Prepárate para bailar al ritmo de sus éxitos más sonados y de fama mundial como""Ella Baila Sola" y “PRC”.

El intérprete de “La bebe” y “AMG” llegará este próximo sábado, 30 de septiembre, a las 20:00 al Cal Coast Credit Union Amphitheater. La venta de boletos será a través de Ticketmaster.

A continuación la lista completa de su gira por Estados Unidos:

Mayo 13 - San Jose McEnery Convention Center, en San Jose, CA

Julio 8 - Acrisure Arena at Greater Palm Springs, en Palm Desert, CA

Julio 14 - Rio Rancho Events Center, en Rio Rancho, NM

Julio 15 - Dickies Arena, en Fort Worth, TX

Julio 20 - YouTube Theater, en Inglewood, CA

Julio 21 - MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, NV

Julio 22 - Arizona Financial Theatre, en Phoenix, AZ

Julio 28 - Coca-Cola Roxy, en Atlanta, GA

Julio 29 - Ryman Auditorium, en Nashville, TN

Agosto 4 - El Paso County Coliseum, en El Paso, TX

Agosto 5 - Bellco Theatre, en Denver, CO

Agosto 11 - Smart Financial Centre at Sugar Land, en Sugar Land, TX

Agosto 12 -The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, TX

Agosto 19 - Paramount Theatre, en Seattle, WA

Septiembre 8 - Payne Arena, en Hidalgo, TX

Septiembre 9 - Majestic Theatre San Antonio, en San Antonio, TX

Septiembre 15 - Rosemont Theatre, en Rosemont, IL

Septiembre 16 - Old National Centre, en Indianapolis, IN

Septiembre 30 - Cal Coast Credit Union Open Air Theatre at SDSU, en San Diego, CA

Octubre 15 - Center at San Jose, en San Jose, CA

Octubre 20 - Honda Center, en Anaheim, CA