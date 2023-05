Pepe Aguilar descarta colaborar con Peso Pluma

Ciudad de México.- Peso Pluma se ha colocado en la mira del éxito después de haber asistido como invitado al programa de Jimmy Fallon.

Aunque el cantante se ha visto envuelto en algunas polémicas, como las recientes declaraciones del músico Pepe Aguilar, quien lo puso en controversia.

En su reciente encuentro con los medios, el papá de Ángela Aguilar expresó su inexistente interés por trabajar junto a Hassan Emilio Kabande Laija.

Peso pluma, aunque me guste, porque sí me gusta, dos que tres rolas de él y la nueva canción que sacó Nodal está buenísima, la cumbia esta (Un cumbión dólido), buenísima, entonces, por ejemplo, una onda así, sí me veo cantando, definitivamente, yo he escrito cumbias, y he hecho de todo en ese sentido, pero ya en una onda sirreña tumbada, no digo de esa agua no beberé y hay una rola que me gusta mucho, pero para mí (no)… pues no todo le queda a todo el mundo”