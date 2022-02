¿No sabes qué hacer? Calendario de eventos en San Diego en marzo

San Diego, California.- A continuación te presentamos la agenda de conciertos y eventos de espectáculos en San Diego, este mes de marzo.

De acuerdo con el portal San Diego Union Tribune en españo, habrá actividades para todos los gustos.

Marzo

Enjambre. Martes 1, 19:00 horas en House of Blues San Diego, 1055 Fifth Ave, San Diego.

Los Pericos. Jueves 3, 20:00 horas en Music Box, 1337 India Street, San Diego.

Hombres G. Viernes 4, 19:00 horas en Soma San Diego, 3350 Sports Arena Blvd suite I, San Diego.

Box: Julio Cesar Martínez vs. Román Chocolatito González. Sábado 5, en Pechanga Arena, 3500 Sports Arena Boulevard, San Diego.

Grupo de apoyo familiar en español, NAMI. Miércoles 9, 17:00 horas. Evento virtual. Es necesario registrarse para obtener el enlace.

Ballet folklórico de México de Amalia Hernández. Jueves 10, 19:30 horas en California Center for the Arts, 340 N. Escondido Boulevard, Escondido.

Festival de Cine Latino de San Diego. Del jueves 10 al domingo 20. En AMC Mission Valley 20, 1640 Camino Del Rio N, San Diego.

Cherry Blossom Festival. Del viernes 11 al domingo 13, en Japanese Friendship Garden, Balboa Park.

Lido Pimienta y La Bamba. Viernes 11, 20:30 horas en Casbah, 2501 Kettner Boulevard, San Diego.

Senior Saturday en National City. Sábado 12, de 10:00 a 13:00 horas en Kimball Park, 12th Street y D Avenue, National City.

José González. Jueves 17, 19:30 horas en Balboa Theatre, 868 Fourth Ave, San Diego.

Se los cargo el payaso. Domingo 20, 20:00 horas en Balboa Theatre, 868 Fourth Ave, San Diego.

Gondwana. Miércoles 23, 19:00 horas en Music Box, 1337 India Street, San Diego.

Santa Fe Klan y C-Kan. Viernes 25, House of Blues, 1055 Fifth Ave, San Diego.

Senior Saturday en National City. Sábado 26, de 10:00a 13:00 horas en Kimball Park, 12th Street y D Avenue, National City.

Ángela Aguilar. Sábado 27, 20:00 horas en Cal Coast Credit Union Open Air Theatre en SDSU, 5500 Campanile Dr, San Diego.

Taste of Third. Jueves 31, de 16:00 a 20:00 horas en Third Avenue Village, Chula Vista.