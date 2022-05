'New Kids On the Block' llega hoy a San Diego.

Tijuana, Baja California.- Los hermanos Jonathan Knight y Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg y Danny Wood integrantes de la banda 'New Kids On the Block' tendrán una presentación el día de hoy.

Los músicos se darán cita con sus seguidores a las 7:30 horas de la tarde en Viejas Arena at Aztec Bowl San Diego State University.

Los artistas son considerados los pioneros de las 'boy bands'. Se lanzaron al estrellato en la década de los ochentas y se volvieron famosos con éxitos como: "Step By Step", " Tonight" y "I'll Be Loving You".

Algunos de los invitados especiales en esta gira serán Salt n Pepa, Rick Astley y En Vogue. El día 27 de mayo estarán en Los Angeles, California.