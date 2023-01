Llega la celebración de Peanuts a Knott's Berry Farm

Anaheim, California.- Charlie Brown, Linus, PigPen, Franklin, Schroeder llegan a Knott’s Berry Farms del 28 de enero al 26 de febrero como parte de “La celebración Knott's Peanuts” en el parque ubicado en Anaheim, California.

Este festejo presenta un nuevo programa de juegos en el Teatro Birdcage, una nueva exhibición con temas espaciales y sesiones fotográficas que permiten a los invitados adentrarse en las icónicas tiras cómicas de Charles M. Schulz.

Los famosos personajes de Peanuts pasearán por todo el parque para aumentar la diversión e interpretarán el programa de juegos musical “It's Your Life” y Charlie Brown recibirá la sorpresa de su vida.

Música y diversión en Knott’s Berry Farms

Habrá música, diversión e invitados sorpresa, incluido el beagle más famoso del mundo, Snoopy, además el escenario se transformará al caer la noche cuando el parque acoge el legendario concierto en la azotea de Snoopy.

“The Jelly of the Month Club” es otro de los show que ofrece el parque, además de que los invitados verán estrellas con la exhibición “To The Moon: Snoopy Soars with NASA”, que presenta al beagle más famoso del mundo y su larga relación con la administración espacial de nuestra nación.

Fotos: Cortesía

También habrá oportunidad de subir a bordo del Grand Sierra Railroad donde pueden experimentar una aventura única mientras los pasajeros viajan con Peanuts Gang al Beagle Bonanza en esta divertida superposición de viaje.

A detalle

Costo: 59.99 dólares

Estacionamiento: 25 dólares

Dirección: 8039 Beach Blvd, Buena Park, CA 90620