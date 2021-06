Apple TV+ hará homenaje al creador de Snoopy y Charlie Brown con nuevo documental

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente se ha anunciado que Apple TV+ hará el documental “Who Are You, Charlie Brown?”, para homenajear a Charles M. Schulz, creador de las aventuras de Snoopy y Charlie Brown.



Narrado por la ganadora del Premio de la Academia Lupita Nyong´o, el documental presenta testimonios sobre el efecto que tuvo “Peanuts” en las personas y cómo Schulz juntó las historias de su vida para crear las aventuras de la pandilla de amigos.

La plataforma de streaming, Apple TV+, que se encarga de producir el documental en colaboración con Imagine Documentaries y WildBrain, presentó el viernes el trailer y fecha de estreno del documental, que contendrá entrevistas exclusivas con amigos, familiares, autores de cómics, entre otros.



A pesar de lo exitoso que fue, no sé si obtuvo toda la profundidad del amor y la devoción que la gente tenía por él y esos personajes”, expresaron por medio del tráiler.

Más sobre el documental del creador de Snoopy



El documental entrelaza una nueva historia animada en la que Charlie Brown se embarca en una búsqueda para descubrir quién es con entrevistas a Jean Schulz, Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, entre otros.



“Schulz fue hombre cuyos sencillos personajes tendrían un impacto en las vidas de millones de personas a lo largo de décadas, y se convertirían en íconos culturales”, expresaron en el avance del documental.



¿Quién era Charles M. Schulz?



Charles Monroe Schulz, fue un historietista estadounidense originario de Minnesota, autor de la reconocida tira cómica “Peanuts”, protagonizada por Charlie Brown y su pandilla.



A lo largo de su vida, Schulz dibujó 17 mil tiras cómicas, convirtiéndose en el dibujante de cómics con más éxito de la segunda mitad del siglo XX.



Para Schulz, según sus propias palabras, el cómic era una forma de arte menor, sin embargo, fue él mismo quién demostró como pocos sus enormes posibilidades.



Charles falleció a causa del cáncer de colon el 12 de febrero de 2000 en Santa Rosa, siendo enterrado en el Cementerio Pleasant Hill. Al día siguiente de su muerte, se estrenó su última tira cómica.