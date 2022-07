Las actividades que Paramount trae para Comic Con 2022

Tijuana BC.- Paramount+ traerá una montaña de entretenimiento a la Comic-Con de San Diego que llega del 21 al 24 de julio al Centro de Convenciones, tendrá paneles de sus series y franquicias, así como revelaciones exclusivas detrás de escena de sus nuevos proyectos.

Entre ellas destaca "Star Trek" y una experiencia inmersiva, una oportunidad para tomar fotos de “Beavis and Butt-Head” y la oportunidad de ingresar a la icónica Paramount Mountain en el stand oficial de Paramount+.

En el famoso Salón H Panel, el panel del universo de “Star Trek” contará con la presencia de sus actores y productores, quienes discutirán las últimas temporadas.

Este panel estará moderado por la actriz y directora de la segunda temporada Lea Thompson. La cita es el sábado, 23 de julio, de 12:45 a 14:15 horas.

Rugrats de Nickelodeon

¡Los bebés están de regreso! El talento de voz de la serie original de Paramount+ “Rugrats”, EG Daily (Tommy), Cheryl Chase (Angelica) y Charlet Chung (Kimi), junto con el productor ejecutivo Eryk Casemiro compartirán con los fanáticos una mirada exclusiva detrás del arte de las escenas y adelantos de contenido.

Será el jueves, 21 de julio de las 13:00 horas a las 14:00 en la Sala 6BCF del Centro de Convenciones.

EVIL

Para su tercera temporada, llega “Evil” y el misterio psicológico que examina los orígenes del mal a lo largo de la línea divisoria entre la ciencia y la religión.

La serie se centra en una psicóloga escéptica que se une a un sacerdote y un contratista mientras investigan la acumulación de misterios inexplicables de la iglesia, incluidos supuestos milagros, posesiones demoníacas y apariciones.

Estarán presentes Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Christine Lahti y Kurt Fuller para un adelanto exclusivo de un episodio de la tercera temporada seguido de un panel de discusión moderado por Devan Coggan de Entertainment Weekly.

La cita es el sábado, 23 de julio, de 10:15 horas a 11:30 horas en el Ballroom 20 del Centro de Convenciones.

Disfruta de un helado

El camión de helados “Wrath of P'Khan Coolhaus”, celebrará el 40 aniversario de "Star Trek II: The Wrath of Khan", la marca de helados propiedad de mujeres Coolhaus que otorgará gratis sándwiches de nieve.

El camión inspirado en la película visitará a los fanáticos el sábado 23 de julio, de 10:00 horas a las 18:00 horas en Petco Park Interactive Zone ubicado en el 100 Park Blvd, San Diego, CA 92101.

Teen Wolf, the Movie

El creador y showrunner de la serie, Jeff Davis, y la estrella de “Teen Wolf the Movie”, Tyler Posey, Tyler Hoechlin e invitados sorpresa, dará una vista previa de la próxima película de Paramount+, mientras echan un vistazo a la serie icónica que lo empezó todo, la cita es el jueves, 21 de julio, 13:30 horas a las 14:30 horas en el famoso Salón H del Centro de Convenciones

Beavis and Butt-Head

El creador de "Beavis and Butt-Head", Mike Judge, y a un moderador sorpresa tendrán una conversación sobre este proyecto, así como sobre la película “Beavis and Butt-Head Do the Universe” que se estrenó hace poco, la cita es el jueves, 21 de julio, 16:45 horas a las 17:45 horas en el Ballroom 20.

Bob Esponja

Ponte tu traje de buceo y prepárate para profundizar en "SpongeBob SquarePants" de Nickelodeon y sus dos series derivadas originales.

Las voces de Tom Kenny (Bob Esponja), Bill Fagerbakke (Patrick), Jill Talley (Karen, Squidina), Kate Higgins (Narlene) y Carlos Alazraqui (Nobby), y los productores estarán presentes en este panel que lo realiza Patrick Gomez, editor en jefe de Entertainment Weekly el jueves, 21 de julio a las 15:30 horas en la Sala 6BCF

Llegan los transformers

Conoce a la próxima generación de héroes en la nueva serie animada original, “Transformers: EarthSpark” de Nickelodeon y Entertainment One, la nueva serie original de Paramount+.

Esta exhibirá un evento interno que celebra una nueva versión de la icónica franquicia global con una mirada tras bambalinas al arte, el casting y clips nunca antes vistos y una primera tiempo mira la línea de juguetes Hasbro inspirada en la serie.

Los panelistas destacados incluyen todos los talentos de voz de la nueva serie: Danny Pudi (Bumblebee), Kat Khavari (Twitch) y Zeno Robinson (Thrash), que estarán el viernes 22 de julio a las 14:15 horas en la Sala 6A del Centro de Convenciones.