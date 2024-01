Kalimba sobrevive como un grande

San Diego, California.- A Kalimba se le ve y se le escucha feliz de retomar una gira en solitario, después de un reencuentro lleno de catarsis con OV7, y una industria que se refresca día a día para así celebrar 20 años dentro de la música con su propio proyecto.

“Desde que empezó el reencuentro todos tuvimos mucha memorabilia emocional, victorias, de nuestras derrotas, de cuando nos vetaron de una televisora, nos pasamos a otra, hubieron tantas cosas”, compartió.

En entrevista vía Zoom, destacó a Grupo Healy que como dato curioso dos décadas después vuelve a pasar algo similar, termina su proyecto con OV7 e inicia su etapa en solitario.

“Se siente increíble porque los años pasados había estado más dedicado al teatro, había consumido mi tiempo, ahora terminando Vaselina, pero no me había enfocado en la música”, sostuvo.

El rumbo de Kalimba

Recordar quién es y a dónde va, es hoy en día el Kalimba que quiere enseñar, si bien es roquero, baladista, popero, actor y más, no quiere que lo cataloguen en algo en específico, sino alguien que ama y quiere la música.

La música nunca ha sido una cuestión de fama, ni de grandeza personal, aunque en algún momento lo tuve que vivir, definitivamente pasó, pero tuve las personas correctas para recordarme que soy humano.

“Para mi no es siquiera hablar de música, es hablar de mensaje, soy un cantante que le canta al amor, ver y escuchar emociones de la gente a mi alrededor, eso me llena”, puntualizó.

Un sobreviviente

Si bien, sus letras tocan fondo, sus rolas ya son de catálogo, la música hoy en día toma un rumbo distinto con tanta oferta, y él está consciente de ello.

“No quiero crear un comparativo, pero Luis Miguel hoy en día a nivel Iberoamérica es un gran ejemplo de sobrevivir, algo que yo agradezco cuando te conviertes en un artista de catálogo cuando tienes algunos himnos, te ayuda mucho”, consideró.

El intérprete de “Estrellas rotas” apuntó que la música hoy en día dejó de crear un mensaje para convertirse en un entretenimiento y ver quién es más en TikTok, que a final de cuentas dos días después se olvida.

Aún vigente

Se siente afortunado de haber estado presente por semanas y meses en la radio, y no esfumarse como muchos hoy en día por la velocidad de la oferta.

Con 41 años de edad, ahora zurdo para tocar la guitarra, Kalimba indicó que algo que lo sobrevive en la música es que su mensaje es atemporal.

“El haber sido un poco más necio, cuando algo quiero me apasiona, me aferro, soy muy difícil, pero ha habido muchas personas que me enderezan, a veces crees querer hacer cosas que son maravillosas y no lo son.

“Escuchar a personas con sabiduría es importante, en algún momento la industria fue más necia que yo, pero yo participe de ella de la mejor manera, y ahí cambia la industria para ti”, finalizó.

Para saber

Su gira Íntimo Tour 2024 inicia en Texas, estará acompañado por dos guitarras y un piano, y 17 canciones.

A detalle

Kalimba

Gira: Intimo Tour

Lugar: San Diego, Ca.

Fecha: 11 de abril 2024

Lugar: Music Box