Invitan a celebrar día de la tierra en Old Town

San Diego, California.- Para aprender sobre la resiliencia climática mediante el desarrollo y el seguimiento de prácticas sólidas de gestión de la tierra, se invita a la celebración del día de la tierra en el parque histórico estatal de Old Town en San Diego.

Este año el evento será de las 10:00 horas a las 13:00 horas el próximo 23 de abril en el sitio llamado “Land of the First People”, ubicado en la esquina de Calhoun y las calles Wallace en Old Town en San Diego.

Y según los organizadores, el evento incorporará tanto al personal del parque estatal como a los voluntarios que educarán al público sobre el importancia de la resiliencia climática y proporcionar a los huéspedes información para ayudarlos a tomar medidas climáticas en su vida cotidiana.

Al utilizar el conocimiento indígena local, el evento del día de la Tierra mostrará a los visitantes cómo la plantación de vegetación nativa puede reducir el agua, conservar el agua y evitar la importación de especies invasivas.

Te puede interesar: Disney comparte avance de productos por los 50 años del 'Main Street Electrical Parade'

Los organizadores señalaron que también se tendrá una serie de puestos educativos que incluirán actividades interpretativas y debates.

Además de los puestos educativos, los cantantes de “Kumeyaay Bird” brindarán música durante el día.

Las actividades son posibles gracias a la financiación de subvenciones y el apoyo voluntario de los líderes de la fundación de parques estatales de California.

Te puede interesar: The Weeknd y Swedish House Mafia reemplazarán a Ye en Coachella

Más información sobre éste y otros parques estatales de California, se puede visitar el sitio web de https://www.parks.ca.gov.