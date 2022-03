Hija de Adal Ramones se abre paso en Hollywood

SAN DIEGO, California.- Cuando se es la hija de un famoso cómico mexicano, aparentemente las puertas se abren muy fácil, pero Paola Ramones quiere hacerse de su nombre por ella misma, por lo cual actualmente estudia cine en Los Ángeles, para regresar a México y producir ella misma.

"He tratado de hacer un poco de todo, pero lo mío, lo mío es la dirigir", dijo Paola en entrevista con GH el martes en el Festival de Cine Latino.

La joven que nació en el medio y ahora busca tomar las riendas, para hacer cosas por su parte fuera de la sombra de su padre, se dice feliz de estar en California.

Lalo España y Paola Ramones. Foto: Nelly Cervantes

"Pues hay pros y contras, pero empezar en un lugar donde no me conocen, justamente o me conoce poca gente, pues el talento habla por sí sólo, lo que estoy haciendo es prepararme para ver que proyectos hacer", agregó.

Paola está preparando un proyecto mientras estudia, pero dice que lo que más le gusta es dirigir, estar detrás, crear y escribir, aunque frente a las cámaras nunca se ha negado.