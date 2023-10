Foo Fighters llegarán a Petco Park de San Diego en 2024

San Diego, California.- Los Foo Fighters llegarán a Petco Park el miércoles 7 de agosto del 2024. Los 15 veces ganadores del premio Grammy subirán al escenario para un espectáculo completo en el centro de San Diego, California.

Los boletos estarán a la venta para el público en general desde el viernes 6 de octubre en la página de ticketmaster.com, aún se desconocen los costos.

La banda confirmó una serie ambiciosa de conciertos para el verano de 2024 en estadios de Estados Unidos.

Dos noches de concierto

“Everything Or Nothing At All” iniciará con dos noches en el emblemático Citi Field de Nueva York los días 17 y 19 de julio.

La gira se realizará con un total de 12 conciertos en 10 estadios diferentes.