Foo Fighters anuncia primer disco después de la muerte de Taylor Hawkins

Tijuana BC.- Foo Fighters anunció la salida de su nuevo material titulado ‘’But here we are'', mismo que sería el primero en presentarse después de la muerte del baterista Taylor Hawkins el año pasado.

Si bien, la fecha estimada para la salida del nuevo disco es el 2 de junio, y la noticia fue extendida en las redes sociales de la agrupación.

De la mano del anuncio también se difundió con una publicación el adelanto titulado ‘’Rescued'' siendo el primer sencillo de la obra.

 

Temas y producción

De igual forma, entre el tracklist figuran los nombres de "Under You", "Haring Voices", "But Here We Are", "The Glass", "Nothing At All", "Show Me How", "Beyond Me", "The Teacher" y "Rest".

El disco está producido por Greg Kurstin y la banda misma, siendo esta enrte el undécimo álbum de Foo Fighters tras su debut en 1994.