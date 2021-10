“El futbol te da lo que mereces”: Landon Donovan

Tijuana, B.C.- Merecer para ganar, eso es lo que busca Landon Donovan en su primeros playoffs al frente de San Diego Loyal.

De iniciar la campaña con cuatro derrotas en fila, lograron reponerse para asegurar la primera postemporada de su historia en la United Soccer League.

Pero el ‘Capitán América’ sabe que sus dirigidos están obligados a mejorar para no quedarse en la primera ronda.

Si no jugamos a nuestro estilo, podemos sufrir. Hay que competir mejor, si no lo hacemos con ganas, cualquier equipo de la liga puede ganarnos, no tenemos tanto talento que podemos jugar mal y todavía ganar”, reflexionó.