Disneyland anuncia la apertura del restaurante 'Tiana's Palace'

Anaheim, California.- Disneyland Resort anunció la fecha de apertura del restaurante Tiana's Palace en Disneyland Park. Inspirado en el restaurante que Tiana creó en “The Princess and the Frog,” de Walt Disney Animation Studios, este restaurante de estilo de servicio rápido reinventado abrirá el 7 de septiembre de 2023.

Desde los colores inspirados en el Mardi Gras hasta los detalles de lirios, la elegante decoración y el interior del restaurante incluirán sutiles referencias a la historia de Tiana y su rico pasado en Nueva Orleans.

El menú contará con nuevos elementos que honrarán los sabores y el estilo de Nueva Orleans, con un esfuerzo por obtener algunos ingredientes directamente del estado de Luisiana cuando sea posible.

Tiana’s Palace es una de las formas en que Disneyland Resort está contando más historias de Tiana en New Orleans Square, como Eudora’s Chic Boutique con la tienda minorista Tiana’s Gourmet Secrets y la próxima atracción, Tiana’s Bayou Adventure (apertura en 2024).